Wall Street: fin de semaine sur une note négative information fournie par Cercle Finance • 22/05/2023 à 07:15

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a terminé la semaine sur une note négative, affectée notamment par un regain d'inquiétude au sujet des négociations sur la dette : vendredi, le Dow Jones a cédé plus de 0,3% à 33427 points et le Nasdaq Composite, plus de 0,2% à 12658 points.



'Des informations indiquaient que les négociations sur le plafond de la dette avaient été interrompues, une pause soudaine dans les discussions qui renforçait les craintes qu'un accord ne soit pas conclu bientôt', soulignait Wells Fargo.



De façon plus positive, la banque californienne pointait des propos du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, selon lesquels 'les taux d'intérêt pourraient ne pas avoir besoin d'augmenter aussi haut que prévu pour freiner l'inflation'.



En dehors de ces sujets de préoccupation majeurs pour les investisseurs, aucune donnée macroéconomique n'était prévue au calendrier du jour, mais les dernières publications trimestrielles d'entreprises ont été mal accueillies dans leur ensemble.



Ainsi, John Deere a reculé de 1,3%, malgré un relèvement par le fabricant de machines agricoles de ses objectifs pour l'exercice 2022-23, sur 'des conditions de marché favorables et un environnement opérationnel en amélioration'.



Applied Materials perdu 2,3% : l'équipementier pour l'industrie des semiconducteurs a publié jeudi soir des chiffres trimestriels dans le haut de ses fourchettes-cibles, mais a dévoilé des perspectives plus décevantes pour le trimestre en cours.



Surtout, Foot Locker s'est effondré de 27,7%, la chaine d'articles de sport ayant révisé en baisse ses prévisions annuelles en marge de résultats trimestriels en berne, ses ventes ayant 'ralenti significativement dans un contexte macroéconomique difficile'.