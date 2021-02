Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : fin de semaine sur une note négative Cercle Finance • 01/02/2021 à 07:08









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a pâti vendredi d'une série de résultats de sociétés mitigés et de données peu rassurantes concernant la consommation : le Dow Jones a lâché 2% à 29983 points, de même que le Nasdaq Composite à 13071 points. Le Département du Commerce a annoncé en début de journée que les dépenses des ménages américains avaient diminué de 0,2% en décembre 2020 par rapport au mois précédent, et ce malgré des revenus en croissance de 0,6%. L'indice de confiance de l'Université du Michigan - qui mesure le moral du consommateur américain - s'est lui aussi dégradé, passant à 79 en données définitives pour janvier, contre 79,2 en estimation préliminaire et après 80,7 en décembre. Ces piètres chiffres ont conduit les investisseurs à s'interroger sur la vigueur de la consommation des ménages aux Etats-Unis, un poste qui représente à lui seul plus des deux tiers de l'activité économique. Les investisseurs ont gardé, en parallèle, les yeux rivés sur les publications de résultats, comme ceux de Caterpillar qui a cédé 0,8% après avoir fait part d'un recul de 22% de son BPA ajusté au titre du dernier trimestre 2020. Eli Lilly a reculé de 1% malgré un bond de 58% de son bénéfice net ajusté trimestriel, mais les compte de Colgate-Palmolive (-1,4%), Visa (-2,5%), Mondelez (-2,9%), et surtout Honeywell (-3,7%) et Chevron (-4,3%) ont encore davantage déçu. Hors trimestriels, Johnson & Johnson a chuté de 3,6% après la présentation des principales données d'efficacité et de sécurité d'un essai de phase III portant sur son vaccin expérimental à dose unique contre la Covid-19.

