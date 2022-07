Wall Street: fin de semaine sur une note fort positive information fournie par Cercle Finance • 18/07/2022 à 07:12

(CercleFinance.com) - Wall Street a terminé la semaine dernière sur une note fort positive, avec des gains de plus de 2,1% pour le Dow Jones et de 1,8% pour le Nasdaq Composite, après une salve de données macroéconomiques et de résultats d'entreprises bien accueillies.



L'activité manufacturière dans la région de New York s'est accrue un peu en juillet, à en croire l'indice 'Empire State' qui a grimpé de 12 points pour s'établir à +11,1 ce mois-ci, et alors que les économistes attendaient un maintien en zone négative.



Sur le mois de juin aux Etats-Unis, les ventes de détail ont comme prévu rebondi de 1% par rapport au mois précédent, tandis que la production industrielle a diminué de 0,2% et que les prix à l'importation se sont accrus de 0,2%.



Enfin, l'indice de confiance du consommateur calculé par l'Université du Michigan s'est amélioré modérément ce mois-ci, passant en effet de 50,0 en juin à 51,1 en juillet, selon l'estimation préliminaire du milieu de mois.



'Ces données, combinées à des propos récents de la Fed, ont aidé à apaiser les craintes d'une hausse de taux directeurs ultra-agressive de 100 points de base plus tard ce mois-ci, bien qu'une autre hausse de 75 pb demeure largement anticipée', selon Wells Fargo.



Les marchés ont aussi pu apprécier les résultats trimestriels meilleurs que prévu de la banque Citigroup (+13,2%) qui, bien qu'en baisse en comparaison annuelle, ont profité de taux d'intérêt plus élevés et d'une activité commerciale accrue.



Les opérateurs ont aussi réservé des accueils chaleureux aux publications de son pair Wells Fargo (+6,2%), de la compagnie d'assurance-santé UnitedHealth (+5,4%) et, dans une moindre mesure, du géant de la gestion d'actifs BlackRock (+2%).