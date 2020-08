Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : fin de semaine sur une note contrastée Cercle Finance • 10/08/2020 à 07:15









(CercleFinance.com) - Wall Street a terminé sur une note contrastée, et pour l'une des premières fois depuis un mois, c'est le Nasdaq qui a sous-performé les indices historiques... et même assez nettement. Pourtant, rien ne laissait présager une telle issue puisque le Nasdaq gagnait +0,2% vers 17H00 (inscrivant un nouveau record absolu à 11.126), mais chutait de -1,2% à mi-séance, avant de terminer à -0,87% à 11.011 points. Pas de huitième hausse d'affilée pour le Nasdaq mais une sixième progression pour le Dow Jones (+0,17% à 27.433 points) et le S&P (+0,06% à 3.351 points, toujours plus près de son zénith) : c'est donc un carton plein hebdo avec des gains de +3,8% pour le Dow Jones, +2,5% pour le S&P, meilleure semaine boursière depuis début juillet. Wall Street s'inquiétait peut-être enfin du regain des tensions géopolitiques entre les Etats-Unis et la Chine, lesquelles se sont encore exacerbées après la signature par Donald Trump, de décrets interdisant aux résidents américains de réaliser toute transaction avec la maison-mère de l'application vidéo TikTok, et sa menace de bannir aussi le téléchargement de l'application d'échange en ligne Wechat de Tencet (de loin N°1 en Chine). Jan Hatzius, le stratège en chef de Goldman Sachs, demeurait toutefois optimiste : au-delà des petits nuages du court terme, le marché restera conditionné par le soutien de la Fed puisqu'il anticipe des taux zéro jusqu'en 2025 et une poursuite des achats d'actifs ('QE'), bien au-delà d'un éventuel 'retour à la normale' en matière de croissance. Le rapport NFP sur les créations d'emplois du mois de juillet s'est avéré 'meilleur que prévu' (ils le sont tous depuis avril) avec près de 1,8 million de créations d'emplois (contre 1,5 million anticipé en moyenne), soit une division par plus de trois par rapport à juin. Le taux de chômage a reculé vers 10,2%, contre 11,1% en juin et 10,6% anticipé (à comparer à un pic de 14,7% en avril). Enfin, les salaires horaires moyens ont progressé de +0,2% contre -0,5%, le taux de population active s'est établi à 61,4%. Côté valeurs, le Nasdaq a été plombé par les replis de poids lourds comme Amazon et Microsoft -1,8%, Apple -2,3%, Adobe -3%, Uber -5%, Activision et JD.Com -5%, tandis qu'Illumina a perdu -11%.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.