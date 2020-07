Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : fin de semaine sur une note contrastée Cercle Finance • 20/07/2020 à 07:43









(CercleFinance.com) - Les indices à Wall Street ont terminé vendredi de façon contrastée sur fond de données macroéconomiques mitigées : le Dow Jones a cédé plus de 0,2% à 26.672 points, tandis que le Nasdaq Composite a pris près de 0,3% à 10.503,2 points. Les marchés avaient pourtant commencé la séance favorablement, revigorés notamment par un bond de plus de 17% des mises en chantier aux Etats-Unis le mois dernier, accréditant la thèse d'une reprise en 'V' du marché du logement. Le nombre de permis de construire, censé préfigurer les mises en chantier de logement futures, s'est toutefois accru d'environ 2% en juin, pour ressortir à un niveau inférieur à l'estimation moyenne des économistes. Surtout, les opérateurs n'ont guère apprécié l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan, mesuré à 73,2 points en estimation préliminaire pour juillet alors que les économistes l'anticipaient autour de 79 points. Du côté des valeurs, Netflix a chuté de plus de 6%, au lendemain de la présentation par le spécialiste de la vidéo à la demande après de résultats trimestriels un peu moins bons que prévu, accompagnés de perspectives jugées prudentes. BlackRock s'est adjugé non loin de 4%, le numéro un mondial de la gestion d'actifs ayant fait état, au titre du trimestre écoulé, d'un BPA trimestriel sensiblement supérieur au consensus, ainsi que d'une progression notable de ses actifs sous gestion.

