Wall Street : fin de semaine plombée par l'emploi

(CercleFinance.com) - Après un début de séance dans le vert vendredi, Wall Street s'est vite retournée à la baisse sur des indicateurs en faveur d'un durcissement de la politique de la Fed. Ainsi, le Dow Jones a cédé moins de 0,2% à 34580, tandis que le Nasdaq a lâché plus de 1,9% à 15085. L'économie américaine n'a créé que 210.000 postes non-agricoles en novembre, alors que le consensus en attendait autour de 550.000. Ces chiffres -de nature à plaider pour une politique monétaire accommodante- ne constituent toutefois qu'un trompe-l'oeil. D'une part, le taux de chômage a chuté de 0,4 point à 4,2%, soit un niveau nettement en dessous des attentes des économistes (de l'ordre de 4,5%) du fait d'une nouvelle révision à la hausse des créations de postes des deux mois précédents. D'autre part, le nombre d'heures travaillées s'est accru, ce qui montre que 'les entreprises sont confrontées à des problèmes d'embauche', d'après Commerzbank pour qui 'dans l'ensemble, le redressement du marché de l'emploi se poursuit'. Selon l'établissement bancaire allemand, cette amélioration signifie que la Réserve fédérale ne va pas hésiter à réduire, comme prévu, ses rachats d'actifs ('tapering') à l'issue de sa prochaine réunion, programmée les 14 et 15 décembre. Autre signe de bonne orientation de l'économie américaine, l'indice ISM des services a progressé de 2,4 points le mois dernier pour établir un nouveau record de 69,1, contre 66,7 en octobre, alors que les économistes prévoyaient un repli en direction de 65. Dans l'actualité des valeurs, Johnson & Johnson a gagné 1,5% sur fond d'annonce par le groupe de santé de nouvelles données positives issues d'un essai de phase 3b portant sur le Tremfya chez les adultes atteints de rhumatisme psoriasique actif.

