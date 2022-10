Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Wall Street: fin de semaine et de mois en berne information fournie par Cercle Finance • 03/10/2022 à 07:08

(CercleFinance.com) - Plombée par des indicateurs économiques mitigés, la Bourse de New York a achevé en berne un parcours agité cette semaine : ce vendredi, le Dow Jones a lâché 1,7% à 28725 points, tandis que le Nasdaq Composite a abandonné 1,3% à 10575 points.



Au terme de la semaine, le Dow Jones a reculé de 2,9%, tandis que le Nasdaq Composite a perdu 2,7%, et sur l'ensemble de septembre, les deux indices ont connu leurs pires mois depuis respectivement mars 2020 et avril.



Si les dépenses des ménages américains ont augmenté plus qu'attendu en août, avec une progression de 0,4% à en croire les dernières données du Département du Commerce, ceci n'a pu compenser l'annonce d'une réaccélération de l'inflation.



En effet, l'indice des prix à la consommation dit 'PCE' hors prix alimentaires et de l'énergie, a augmenté de 4,9% en rythme annuel en août, contre une hausse de 4,7% en juillet, une progression bien supérieure aux attentes.



Cette statistique, très suivie par la Réserve fédérale, a renforcé le scénario d'une poursuite du resserrement monétaire de la banque centrale américaine, très offensive dans son combat contre la hausse des prix.



'Ce matin, la vice-présidente de la Fed, Lael Brainard, a réitéré l'engagement de la banque centrale à freiner l'inflation, mais a reconnu la nécessité de surveiller l'impact de la hausse des taux sur l'économie', notait d'ailleurs Wells Fargo vendredi soir.



Autre donnée de la séance, l'indice de confiance du consommateur américain, calculé par l'Université du Michigan, est ressorti finalement à 58,6 en septembre, niveau inférieur à la première estimation (59,5), mais encore supérieur au niveau d'août (58,2).



Du côté des valeurs, Nike a décroché de 12,8% au lendemain de résultats trimestriels décevants : les marges du fabricant d'articles du sport se sont réduites du fait des coûts de logistiques, de la vigueur du dollar et d'opérations de promotions.



Micron a par contre surnagé avec un gain de 0,2%, le groupe de semi-conducteurs ayant fait part d'un bénéfice meilleur que prévu sur son trimestre écoulé, ce qui a compensé une prévision pour le trimestre en cours moins bien accueillie.