Wall Street: fin de semaine en fanfare grâce au déflateur information fournie par Cercle Finance • 03/04/2023 à 07:25

(CercleFinance.com) - Wall Street a terminé la semaine en fanfare, suite à la publication d'une mesure de l'inflation moins forte que prévu : vendredi, le Dow Jones a grimpé de 1,3% à 33274 points, le S&P500 a pris 1,4% à 4109 points et le Nasdaq Composite s'est adjugé 1,7% à 12222 points.



La publication, avant l'ouverture de la séance, de statistiques jugées rassurantes sur l'évolution des prix à la consommation aux Etats-Unis est venue conforter le redressement opéré par les marchés américains.



En effet, si les revenus et les dépenses des ménages américains ont, comme prévu, augmenté de respectivement 0,3% et 0,2% en février, c'est surtout un reflux inattendu du déflateur 'PCE' qui a retenu l'attention.



Cet indice particulièrement surveillé par la Fed s'est accru de 5% sur un an en février, dont une progression de 4,6% hors alimentation et énergie, des taux annuels en baisse par rapport à leurs niveaux de respectivement 5,3% et 4,7% de janvier.



'Ces chiffres confirment le diagnostic de Jerome Powell sur la désinflation en cours et sont plutôt une bonne nouvelle', réagissait Christophe Boucher, directeur des investissements chez ABN Amro Investment Solutions.



Au vu des récentes turbulences qui ont secoué le secteur bancaire, le gérant jugeait que le cycle de hausses de taux de la banque centrale américaine était désormais proche de sa fin, une perspective de nature à soutenir les actions.



Dans ce contexte, les opérateurs n'ont guère tenu compte d'un indice de confiance du consommateur de l'Université du Michigan qui a été révisé en baisse à 62 pour le mois de mars, contre 63,4 en estimation préliminaire et 67 en février.



Du côté des valeurs, BlackBerry a bondi de 14%, le spécialiste canadien des technologies de sécurité et de confidentialité ayant rassuré quant à ses perspectives à l'occasion de la présentation de ses résultats trimestriels, jeudi soir.