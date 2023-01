Wall Street: fin de semaine en fanfare avec l'emploi information fournie par Cercle Finance • 09/01/2023 à 07:08

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a terminé en fanfare cette première semaine de l'année, galvanisée par une lecture positive du rapport sur l'emploi : le Dow Jones a grimpé de 2,1% à 33631 points tandis que le Nasdaq Composite a avancé de près de 2,6% à 10569 points.



Selon le Département du Travail, l'économie américaine a généré 223.000 emplois non agricoles au mois de décembre 2022, un nombre un peu supérieur aux attentes du marché, et le taux de chômage s'est encore tassé de 0,1 point pour s'établir à 3,5%.



Surtout, les investisseurs ont pu retenir la modération de la progression des salaires. En rythme annuel, la hausse du salaire moyen n'atteignait que 4,6% fin décembre, soit un point de pourcentage de moins que son pic du mois de mars (+5,6%).



'On voit que les pressions salariales s'atténuent un peu', commentait Commerzbank. 'Cela constitue une bonne nouvelle pour la Fed, qui se focalisait depuis peu sur la croissance des salaires, la considérant comme le principal moteur derrière l'inflation'.



Ce rapport de bonne facture a éclipsé des données plus ternes parues par la suite, à savoir un indice ISM des services en chute à 49,6 en décembre, après 56,5 le mois précédent, et un recul de 1,8% des commandes à l'industrie en novembre.



Dans l'actualité des valeurs, Pfizer a gagné plus de 2,5% alors que la FDA des États-Unis a accepté une demande d'examen prioritaire pour son candidat vaccin conjugué 20-valent contre le pneumocoque (20vPnC) chez les nourrissons et les enfants.



Costco Wholesale s'est adjugé 7,3% après l'annonce par la chaine de magasins-entrepôts d'une progression de 7% de ses ventes (+5,5% en données comparables) sur son mois de décembre, en comparaison annuelle.