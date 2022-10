Wall Street: fin de semaine en fanfare avec Apple et le PCE information fournie par Cercle Finance • 31/10/2022 à 07:08

(CercleFinance.com) - Les solides résultats d'Apple et une mesure de l'inflation moins forte qu'anticipé ont permis, vendredi, au Dow Jones de s'octroyer 2,6% à 32862 points (+5,7% sur la semaine) et au Nasdaq Composite de rebondir de 2,9% à 11102 points (+2,2% sur la semaine).



Le titre de la firme technologique à la pomme a grimpé de 7,6% au lendemain de la publication de ses résultats du quatrième trimestre comptable, ressortis supérieurs aux attentes, et ce en dépit de ventes d'iPhone jugées légèrement décevantes.



De même, Intel s'est envolé de 10,7% malgré des comptes trimestriels moins bons que prévu, les investisseurs s'étant focalisés sur la promesse par le fabricant de microprocesseurs d'une baisse de ses coûts à horizon 2023.



Ces bonnes nouvelles ont permis de plus que compenser la déception occasionnée par Amazon (-6,8%), le géant du commerce en ligne ayant fait état de prévisions inférieures aux attentes pour la période stratégique que constitue le quatrième trimestre.



Autre nouvelle phare de la séance, Twitter a officialisé vendredi le dépôt d'un document dit 'Form 25' auprès de la SEC en vue de mettre fin à la cotation de ses actions à New York, alors qu'Elon Musk a finalisé le rachat de la plateforme de micro-blogging.



Sur le front des statistiques, les opérateurs ont pu apprécier un indice des prix PCE en hausse de 'seulement' 6,2% en septembre sur une base annuelle, hausse moins forte que prévu et qui pourrait donc conduire la Fed à une tonalité un peu plus accommodante.



Autre bonne nouvelle sur le front macroéconomique, la confiance des consommateurs américains s'est redressée au mois d'octobre, au vu d'un indice de l'Université du Michigan révisé en légère hausse à 59,9 en définitive, après 58,6 en septembre.