Wall Street: fin de semaine en berne pour les indices

(CercleFinance.com) - Wall Street a fini sur des pertes plus ou moins sensibles vendredi, préoccupée par les implications du changement à venir de la politique monétaire : le Dow Jones a lâché près de 1,5% à 35365 points, mais le Nasdaq Composite a cédé moins de 0,1% à 15170 points.



Les marchés d'actions ont semblé prendre davantage conscience du prochain tour de vis de la part de la banque centrale, d'autant plus qu'un membre de la Fed, Christopher Waller, a suggéré que des hausses de taux pourraient être justifiées dès le mois de mars.



'Compte tenu de mes attentes en matière d'inflation et de conditions du marché du travail, je crois qu'une augmentation de la fourchette cible de taux des Fed funds sera justifiée peu de temps après la fin de nos achats d'actifs', expliquait-il dans un discours.



Beaucoup d'opérateurs se demandent toujours si l'inflation constitue une véritable menace ou si les prix devraient se modérer d'eux-mêmes l'an prochain, ce qui signifie qu'un relèvement trop précoce des taux d'intérêt risquerait de brider la reprise.



Après cette séance des 'quatre sorcières' en berne, les indices actions américains vont devoir batailler ferme pour conserver une avance symbolique sur le mois de décembre, une période traditionnellement favorable à la Bourse.



Côté valeurs, FedEx a progressé de près de 5% après l'annonce jeudi soir par le groupe de logistique, à l'occasion de sa publication trimestrielle, du lancement d'un nouveau programme de rachat d'actions de cinq milliards de dollars.



Oracle a décroché de 6,4% alors que des informations de presse prêtaient à l'éditeur de logiciels d'entreprise l'intention de racheter Cerner, l'un des leaders mondiaux des systèmes d'information de soins et de recherche pour l'hôpital.



JPMorgan Chase a cédé 2,3%, la banque ayant annoncé qu'elle allait payer 200 millions de dollars pour mettre fin à des litiges avec les autorités américaines, qui lui reprochaient de ne pas avoir conservé de documentation au titre de ses activités de maison de courtage.





