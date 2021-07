Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : fin de semaine en berne, mais juillet positif information fournie par Cercle Finance • 30/07/2021 à 17:43









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a ouvert en baisse vendredi matin suite aux résultats trimestriels mal accueillis d'Amazon, mais s'apprête quand même à boucler un mois de juillet relativement favorable. Deux heures environ après l'ouverture, le Dow Jones recule de 0,3% à 34.994,7 points tandis que le Nasdaq Composite lâche 0,7% à 14.664,7 points. Si les scores devaient en rester là jusqu'à la clôture, la semaine se solderait par une baisse de 0,15% pour le Dow et de plus de 1% pour le Nasdaq. Sur l'ensemble du mois de juillet, cependant, le Dow Jones affiche une hausse de 1,4% tandis que le Nasdaq s'adjuge 1,3%. Alors que la saison des résultats a réservé jusqu'ici de nombreuses bonnes surprises, les investisseurs ont du mal à encaisser les comptes trimestriels décevants d'Amazon, dévoilés hier soir après la clôture. Principal contributeur au recul du marché, Amazon chute de plus de 7% ce matin, son chiffre d'affaires inférieur aux attentes ayant occulté un bénéfice meilleur que prévu. Le groupe de Seattle a fait état de ventes trimestrielles inférieures au consensus (113 milliards de dollars, contre 115 milliards anticipés), même si son profit ressort bien au-dessus des attentes à 15,1 dollars par action contre 12,3 dollars prévus. L'envoi de chèques aux américains n'a pas produit les effets escomptés, Amazon ayant fait même état d'un ralentissement de ses ventes dans le commerce électronique. Cette dernière séance du mois de juillet est également animée par de nombreux indicateurs macroéconomiques. Les dépenses des ménages américains ont notamment progressé de 1% en juin par rapport à mai au lieu de +0,7% anticipé, après un repli de 0,1% le mois précédent. L'indicateur le plus attendu était l'inflation sous-jacente en données 'PCE', qui atteint désormais 4% en rythme annualisé. Indicateur plus positif, l'indice de confiance des consommateurs américains de l'Université du Michigan s'est dégradé un peu moins qu'estimé initialement au mois de juillet, à 81,2 en donnée finale, au lieu de 80,8 en estimation préliminaire, après 85,5 en juin. La bonne nouvelle du jour provient du PMI de Chicago, qui bondit de 66,1 vers 73,4 alors que le consensus prévoyait un score de 70.

