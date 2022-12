Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: fin de semaine en berne avec le PMI information fournie par Cercle Finance • 19/12/2022 à 07:08









(CercleFinance.com) - Les marchés d'actions américains ont accentué leur repli vendredi, pénalisés par un indice PMI préoccupant paru en tout début de séance. Le Dow Jones a perdu plus de 0,8% à 32920 points, tandis que le Nasdaq Composite a abandonné près de 1% à 10705 points.



Avec trois séances consécutives de baisse, le premier de ces deux indices-phares américains a accusé en tout 1,7% de pertes sur l'ensemble de la semaine écoulée, tandis que le second a lâché 2,7% en bilan hebdomadaire.



Les marchés ont été refroidis par une accélération de la contraction du secteur privé des Etats-Unis, au vu d'un indice PMI composite paru à 44,6 en estimation flash pour décembre, faisant resurgir les craintes de récession après les déclarations restrictives de la Fed.



'La présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly, a déclaré que les récentes nouvelles sur l'inflation étaient un signe d'espoir, mais qu'elle était encore loin de l'objectif de 2% de la banque centrale', notait d'ailleurs Wells Fargo.



Pour rappel, le sentiment de marché s'était nettement dégradé mercredi après la hausse de 50 points de base de la Réserve fédérale, mais surtout dans le sillage des propos de son président, Jerome Powell, qui ont douché les espoirs d'une détente de taux l'an prochain.



Côté valeurs, Adobe s'est adjugé 3%, au lendemain d'une publication trimestrielle par l'éditeur de logiciels jugée 'solide', avec des attentes de revenus légèrement dépassées et des commentaires positifs sur l'activité.



Meta a progressé de son côté de 2,8%, porté par des commentaires encourageants des analystes de JPMorgan, qui ont relevé leur recommandation de 'neutre' à 'surpondérer' sur le titre de la maison-mère de Facebook.



Accenture a par contre dévissé de 5,9%, et ce malgré un relèvement par le groupe de conseil et de services informatiques de son objectif de BPA pour l'exercice en cours, à l'occasion de sa publication de premier trimestre.





