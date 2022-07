Wall Street: fin de semaine en berne information fournie par Cercle Finance • 25/07/2022 à 07:08

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a clôturé en berne vendredi, après la publication de résultats d'entreprises et d'indicateurs économiques peu rassurants : le Dow Jones a cédé 0,4% à 31899 points, tandis que le Nasdaq Composite a reculé de 1,9% à 11834 points.



Alors que la menace d'une récession se faisait de plus en plus préoccupante, l'attention des investisseurs s'est surtout concentrée sur les statistiques, et le passage de l'indice PMI composite en zone de contraction avait de quoi les inquiéter.



Cet indicateur mesurant l'activité du secteur privé américain est en effet ressorti à 47,5 en estimation 'flash' en juillet, après 52,3 pour juin, tombant donc sous le seuil des 50 qui sépare expansion et contraction de l'activité.



'Le retournement a été tiré par une brusque chute d'activité dans les services, bien que la production manufacturière ait aussi diminué de façon marginale, pour la première fois en plus de deux ans', précisait S&P Global qui a calculé cet indice.



'Notre scénario de base prévoit que la croissance économique aux Etats-Unis va rester faible, mais pas suffisamment pour freiner le cycle de resserrement agressif amorcé par la Réserve fédérale', estimait Capital Economics.



'Un tel chemin va probablement impliquer une remontée des taux d'actualisation et des résultats d'entreprises décevants, une conjugaison qui s'annonce particulièrement toxique pour les marchés d'actions', prévenait le cabinet londonien.



Sur le front des valeurs, Snap a dévissé de 39,1% sur des résultats inférieurs aux attentes du fait du ralentissement du marché de la publicité en ligne, alors que Twitter a grapillé 0,8%, malgré des recettes publicitaires là aussi moins soutenues que prévu.



Parmi les autres publications trimestrielles du jour, les investisseurs ont salué celles du groupe parapétrolier Schlumberger (+4,3%) et du fournisseur de solutions de paiement American Express (+1,9%), à l'inverse de ceux de l'opérateur télécoms Verizon (-6,7%).