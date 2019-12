Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : fin de semaine, de mois, d'année en apothéose Cercle Finance • 20/12/2019 à 23:51









(CercleFinance.com) - Wall Street termine le mois de décembre en apothéose : une séance des '4 sorcières' de rêve qui couronne une série record... de records historiques. Lundi, les gérants travailleront sur l'échéance janvier (calendrier boursier oblige) et c'est une autre aventure qui commence. Celle de décembre le Nasdaq se conclut par le plus mirobolant des 'happy end' puisque le Nasdaq (+0,4%) 'claque' un 7ème record consécutif à 8.925Pts à l'issue d'une 8ème séance de hausse d'affilée (bielan annuel: +3,4,5%). Le Dow Jones s'était envolé de près de 0,8% dès l'ouverture, à 28.68Pts, il a réduit son avance de plus de moitié pours se stabiliser vers 28.500Pts durant près de 6 heures... avant s'affaiblir à +0,28%, à 28.455 au cours de la dernière heure (gain annuel de +22%), dans le sillage de Boeing qui a poursuivi sa chute avec -1,7%, c'est la déception du jour mais également de l'année. Sixième record consécutif pour le S&P500 (+0,5% et +26% annuel) qui s'envole vers 3.221Pts, ce qui boucle en beauté une 11ème semaine de hausse depuis le 2 octobre. Le semi-conducteurs, les 'cycliques', les 'biotechs', les réseau sociaux ont tout naturellement fini aux avant-postes, habillages de bilans oblige, avec Western Digital +4%, AMDS +3,1% Akamai +2,8%, Gilead +2,4%, Microchip +2,3%, Biogen et Mylan +2,1%, Applied Materials +1,9%, Intel +1,7%... Bonne tenue des promoteurs immobiliers avec Pulte Group +2,7%, DR Horton et Lennar à +2,6% Cette séance de vendredi était également chargée sur le front des indicateurs. Parmi les statistiques du jour figurait notamment la dernière estimation du PIB américain au troisième trimestre: il est révisé 'inchangé' à +2,1%. Le chiffre peut-être le plus attendu (c'est un précurseur de conjoncture) était l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan: il a été confirmé à 99,3 points en estimation définitive pour décembre, après avoir été annoncé à 99,2 en estimation préliminaire. Il ressort en forte hausse par rapport à son niveau définitif de mi-novembre, qui était de 96,8. Pas de surprise du côté des dépenses et revenus des ménages américains selon les chiffres robustes publiés par le Département du Commerce. Les dépenses des ménages ont augmenté de 0,4% en rythme séquentiel le mois dernier (c'est conforme aux attentes au mois de novembre), et les revenus ont progressé de 0,5% en novembre, alors que le consensus de marché n'en attendait qu'une progression de 0,3% (rappel: en octobre, les dépenses et revenus avaient progressé de respectivement 0,3% et 0,1%). Le marché obligataire termine quasiment inchangé, et même en très légère hausse avec un T-Bond à 1,919% contre 1,924%... c'est symbolique.

Copyright (c) 2019 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.