Wall Street : fin de semaine dans le vert sur des indicateurs

(CercleFinance.com) - Après une ouverture incertaine, la Bourse de New York a terminé vendredi en progression, aidée par deux indicateurs économiques jugés rassurants. Le Dow Jones a avancé de 0,7% à 27.930 points, tandis que le Nasdaq Composite a pris 0,4% à 11.312 points. Témoignant d'une nette accélération de la croissance du secteur privé américain d'un mois sur l'autre, l'indice PMI composite IHS Markit a grimpé à 54,7 en août en estimation flash contre 50,3 en juillet, et a ainsi soutenu tout particulièrement la cote. 'La demande de la part des clients s'est redressée à la fois chez les entreprises du secteur manufacturier comme chez les fournisseurs de services', se félicitait Sian Jones, économiste chez IHS Markit. Autre chiffre bien accueilli, la National Association of Realtors a fait état de 5,86 millions de ventes de logements anciens en nombre annualisé le mois dernier, soit une hausse de 24,7% par rapport à juin, contre un gain de l'ordre de 14,7% en consensus. Sur le front des valeurs, John Deere a grimpé de plus de 4%, le fournisseur de machines agricoles ayant relevé son objectif de bénéfice net pour l'ensemble de l'exercice en cours, à l'occasion de résultats de troisième trimestre meilleurs que prévu. Foot Locker a gagné plus de 1%, après l'annonce par le distributeur d'articles de sport, de la reprise de la distribution de dividendes, en marge de la publication de résultats de deuxième trimestre au-dessus de ses prévisions précédentes.

