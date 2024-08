Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: fin de semaine agitée sur une note positive information fournie par Cercle Finance • 12/08/2024 à 07:20









(CercleFinance.com) - Après une matinée hésitante vendredi, les indices actions américains se sont hissés dans le vert en seconde partie de séance pour finir sur des gains de l'ordre de 0,1% sur le Dow Jones à 39497, et de 0,5% à respectivement 5344 sur le S&P500 et 16745 sur le Nasdaq Composite.



Par rapport à la clôture de la semaine précédente, les trois indices majeurs de New York affichent ainsi un recul de 0,6% pour le Dow Jones, une stabilité quasi-parfaite pour le S&P500 et un repli de 0,2% pour le Nasdaq Composite.



'Après un début de semaine mouvementé, les marchés financiers se sont stabilisés ces derniers jours, récupérant une partie de leurs fortes baisses liées la série de mauvaises données économiques américaines', rappelle Capital Economics.



Selon le bureau londonien, le maintien de cette accalmie dépendra en grande partie des données américaines publiées les prochaines semaines, ainsi que de l'évolution des attentes en matière de taux directeurs de la Réserve fédérale.



'Notre scénario de base reste que la récente série de mauvaises données est plus probablement due à des perturbations temporaires qu'au début d'un ralentissement sérieux, ce qui suggère que le rebond récent des actifs risqués se poursuivra', juge-t-il.



'Alors que le calme revient timidement, l'évolution à court terme dépendra en grande partie de la direction du yen, du marché du travail américain et des résultats de Nvidia compte tenu des doutes croissants sur l'IA', estime pour sa part Barclays.



Dans l'actualité des valeurs, les investisseurs ont accueilli favorablement les publications trimestrielles de News Corp (+3,6%), de l'éditeur de jeux vidéo Take-Two Interactive (+4,3%) et secondairement de Paramount Global (+0,9%).





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.