Wall Street: fin de séance sur des gains solides information fournie par Cercle Finance • 24/10/2022 à 07:08

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York s'est sensiblement redressée vendredi, pour finir la séance sur des gains solides pour le Dow Jones (+2,5% à 31083 points, +4,9% sur la semaine) comme le Nasdaq Composite (+2,3% à 10860 points, +5,2% sur la semaine).



'Les actions américaines ont terminé en hausse vendredi à la suite d'informations selon lesquelles la Réserve fédérale pourrait mettre en oeuvre une hausse de taux plus faible lors de la réunion de décembre', expliquait-on chez Wells Fargo.



Autre motif de soulagement, le phénomène d'inversion de la courbe des taux -signe avant-coureur de récession- s'est atténué avec une chute du rendement à deux ans de 13 points de base à 4,48% et au contraire une hausse de celui à 30 ans de 10 points de base à 4,33%.



En l'absence d'indicateurs économiques, ce sont surtout les résultats d'entreprise qui ont animé la cote vendredi, à l'image de Verizon (-4,5%) qui a essuyé un net repli de son bénéfice net du fait de la perte d'abonnés consécutive au relèvement de ses tarifs.



Snap a décroché de son côté de plus de 28%, le propriétaire de l'application de messagerie Snapchat ayant dévoilé jeudi soir des résultats trimestriels en demi-teinte et présenté des prévisions décevantes pour le trimestre en cours.



Les investisseurs ont aussi accueilli fraichement les publications trimestrielles du groupe électroménager Whirlpool (-3,3%) et d'American Express (-1,7%), mais ont largement salué celle de la compagnie parapétrolière Schlumberger (+10,4%).



Ce dernier semble aussi avoir profité, à l'image d'autres valeurs du secteur énergétique comme Chevron (+2,5%), d'une vigueur relative des cours du pétrole, portés par les espoirs de relâchement des mesures de confinement en Chine.