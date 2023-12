Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: fin de séance idéale, mois de novembre parfait information fournie par Cercle Finance • 01/12/2023 à 07:34









(CercleFinance.com) - Il ne fallait pas rater le dernier quart d'heure de cette ultime séance du mois de novembre, avec une envolée de +0,5% des trois principaux indices.



Ce mois s'achève de la meilleure façon envisageable alors qu'il s'imposait déjà comme le meilleur et le plus parfait des 43 dernières années pour le S&P500 (+0,38% et 18ème séance de hausse sur 23) qui engrange pratiquement +10% sur le mois calendaire.



Il devance le Dow Jones (dopé par Salesforce avec +9,4%) qui gagne +1,47% ce jeudi, ce qui porte son gain mensuel à +9%, sa meilleure performance depuis octobre 2022. Mais ces deux indices restent derrière le Nasdaq avec +11%, malgré son repli de -0,23% ce soir.



A l'image du mois écoulé, les secteurs qui ont sous-performé ce jeudi étaient l'énergie, les biens de consommation, les services aux collectivités... et une fois n'est pas coutume, les 'technos' et les producteurs de véhicules électriques.



Après quelques hésitations, Wall Street s'est accommodé des chiffres d'inflation dont on a bien senti lors de leur publication que les investisseurs espéraient une 'grosse bonne surprise', alors que ce fut juste une 'bonne surprise... comme attendu'.



Le Département américain du Commerce a annoncé que l'indice 'PCE', très surveillé par la Réserve fédérale, avait décéléré à +3,5% en octobre sur un an, après +3,7% en septembre... mais l'indice 'core PCE' est ressorti en hausse de +0,2% en séquentiel, les prix des services ne s'étant pas contractés le mois dernier.



Par ailleurs, les revenus et dépenses des ménages américains progressaient conjointement de +0,2% en octobre, un mois marqué par un ralentissement de la consommation sur la deuxième quinzaine. Enfin, les inscriptions hebdomadaires au chômage sont ressorties en hausse de +7.000 à 218.000.



Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans se dégrade un peu avec une hausse de +7 points de base vers 4,338%, mais après avoir testé 4,247%, un nouveau plus bas depuis le mois de septembre.



Du côté des changes, le dollar repart résolument de l'avant (+0,75% face à l'euro qui recule vers 1,0885), alors que certains traders tablent désormais sur une première baisse de taux de la part de la BCE, avant la Fed.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.