Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : fin de séance globalement en berne Cercle Finance • 14/07/2020 à 08:00









(CercleFinance.com) - A l'approche de la saison des résultats, Wall Street a fini globalement en berne lundi, plombé par les technologiques : si le Dow Jones a fini sur un gain de moins de 0,1% à 26.085,8 points, le Nasdaq Composite a chuté de plus de 2,1% à 10.390,8 points. Alphabet a notamment perdu 1,7% alors que son directeur général a annoncé que le géant du numérique avait l'intention d'investir pas moins de 10 milliards de dollars en Inde au cours des cinq à sept prochaines années. PepsiCo a grappillé 0,3% après avoir lancé la saison des résultats en dévoilant un BPA ajusté de 1,32 dollar pour son deuxième trimestre 2020, en baisse de 11% hors effets de changes, mais battant de sept cents le consensus. Le premier vrai test de la semaine interviendra toutefois ce mardi avec les publications des poids lourds bancaires JPMorgan Chase, Wells Fargo et Citigroup, qui dévoileront leurs comptes avant l'ouverture de la Bourse de New York. En attendant, les investisseurs ont salué les déclarations du géant pharmaceutique Pfizer (+4,1%) et de son partenaire allemand BioNTech, auxquels la FDA a accordé une procédure d'évaluation accélérée pour leur projet de vaccin contre le Covid-19. 'On se dit que le taux de mortalité associé au virus reste relativement faible et Pfizer comme BioNTech semblent croire au dépôt d'une demande de mise sur le marché de leur vaccin d'ici à la fin de l'année', fait valoir un trader. Analog Devices a lâché 5,8%, après un relèvement de ses objectifs pour son troisième trimestre 2019-20, reflétant une demande meilleure que prévu sur ses marchés finaux, et l'annonce d'un accord en vue d'une fusion avec Maxim Integrated Products.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.