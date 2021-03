Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : fin de séance en ordre dispersé vendredi Cercle Finance • 22/03/2021 à 07:15









(CercleFinance.com) - Les grands indices new-yorkais ont terminé en ordre dispersé une séance de vendredi dominée par la question de l'obligataire. Le Dow Jones a reculé de 0,7% à 32628 points, tandis que le Nasdaq Composite a gagné près de 0,8% à 13215 points. Au terme de la séance, les marchés d'actions américains sont restés fidèles au parcours en montagnes russes qui les a caractérisés pendant toute la semaine, au gré de l'évolution erratique des rendements obligataires. Après une nette détente la veille, le rendement des Treasuries à 10 ans a connu un regain de tension, puis s'est stabilisé pour s'afficher à 1,72% en fin de séance, c'est-à-dire non loin de son récent plus haut annuel établi au-delà de 1,75%. Un regain de tension attribué à une décision prise par la Fed en rapport avec l'arrivée à expiration à la fin du mois d'une exemption temporaire accordée aux établissements bancaires, décision prise car elle estimait que le marché obligataire s'était 'stabilisé'. Un constat que ne partageaient pas les analystes : 'nous pensons désormais que le rendement du bon du Trésor à 10 ans va continuer à augmenter', prédisait Capital Economics, qui voyait le taux de référence américain atteindre 2,25% à la fin de l'année. Sur le front des valeurs, FedEx a grimpé de 6,1%, le groupe de logistique ayant dépassé les attentes du marché sur le trimestre écoulé à la faveur d'un volume de livraisons 'sans précédent' pendant la période des fêtes. A l'inverse, Nike a lâché 4% après des résultats trimestriels mitigés du géant des articles de sport, marqués notamment par un chiffre d'affaires très inférieur aux attentes dû à l'encombrement des ports américains.

