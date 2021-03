Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : fin de séance en ordre dispersé lundi Cercle Finance • 09/03/2021 à 07:28









(CercleFinance.com) - Wall Street a terminé la séance de lundi en ordre dispersé, partagé entre les progrès dans le dossier du plan de relance et les tensions sur le marché obligataire. Le Dow Jones a avancé de 1% à 31802 points alors que le Nasdaq a lâché 2,4% à 12609 points. 'Le Sénat a adopté samedi le nouveau programme d'aide de 1900 milliards de dollars. La Chambre des représentants doit maintenant donner son approbation avant que le paquet, signé par Joe Biden, devienne loi', soulignait Commerzbank. 'Le déficit budgétaire en 2021 sera donc aussi élevé que l'an dernier. La relance de la politique budgétaire est une raison importante pour laquelle nous prévoyons une croissance du PIB américain de 6% cette année', poursuivait-il. En revanche, de nouvelles tensions sur le compartiment obligataire ont fait craindre un éventuel durcissement de la politique monétaire de la Réserve fédérale. Le rendement des Treasuries à 10 ans a ainsi augmenté de quatre points de base à 1,60%. Bon nombre d'analystes estiment toutefois que la remontée des taux n'est que temporaire et que les actions devraient rester portées par la réouverture progressive des économies, les bons résultats d'entreprises et le soutien des banques centrales et des gouvernements. Sur le front des indicateurs, on notera seulement que les stocks des grossistes américains ont augmenté de 1,3% en janvier en rythme séquentiel, selon le Département du Commerce, tandis que leurs ventes ont grimpé de 4,9%. S'agissant des valeurs, GE a bondi de 4,2% sur des informations de presse évoquant une cession de la filiale de location d'avions du groupe industriel américain, par un accord en vue de les combiner avec celles de l'irlandais AerCap. DuPont a pris 1,6%, après l'annonce par le chimiste d'un accord pour l'acquisition de Laird Performance Materials moyennant 2,3 milliards de dollars, ainsi que d'un nouveau programme de rachat d'actions de 1,5 milliard de dollars.

