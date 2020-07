Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : fin de séance en ordre dispersé Cercle Finance • 10/07/2020 à 07:55









(CercleFinance.com) - Wall Street a fini en ordre dispersé jeudi, une statistique mitigée ayant alimenté le courant acheteur favorable aux valeurs technologiques. Le Dow Jones a lâché 1,4% à 25.706,1 points, tandis que le Nasdaq Composite s'est adjugé 0,5% à 10.547,7 points. Le Département du Travail a annoncé dans la matinée avoir dénombré quelque 1,3 million de nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, un chiffre continuant donc de reculer après 1,4 million la semaine précédente. Le rythme ne laisse toutefois pas entrevoir de véritable retour à la normale du marché du travail avant de longs mois, ce qui contribue à alimenter les doutes autour d'un redressement en 'V' de l'activité économique aux Etats-Unis. Ce chiffre a surtout conforté le mouvement de rotation sectorielle en faveur du compartiment hi-tech, considéré comme le grand gagnant de la révolution technologique qui s'est accélérée avec la crise du Covid. Microsoft a ainsi avancé de 0,7% et signé de nouveaux plus hauts historiques, à la faveur de deux relèvements d'objectifs de cours émanant de Morgan Stanley et Wedbush sur l'action du géant informatique. Cisco a pris quant à lui 1,9%, dopé par un relèvement de recommandation de Morgan Stanley qui voit la décote du titre se réduire avec la bonne dynamique de résultats dont bénéficie l'équipementier de réseaux. Toujours dans l'actualité des valeurs, Walgreens a dévissé de 7,8%, la chaine de drugstores ayant fait part d'un BPA ajusté en chute de 44% à 83 cents pour son troisième trimestre, manquant de plus de 35 cents le consensus de marché.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.