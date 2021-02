Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : fin de séance en ordre dispersé Cercle Finance • 17/02/2021 à 07:08









(CercleFinance.com) - Les principaux indices de Wall Street ont fini en ordre dispersé, malgré une accélération de l'activité industrielle dans la région de New York. Le Dow Jones a avancé de 0,2% à 31523 points, tandis que le Nasdaq Composite a perdu plus de 0,3% à 14047 points. 'Les investisseurs sont restés concentrés sur les négociations de relance budgétaire à Washington, les Démocrates de la Chambre se préparant à dévoiler une version finalisée du plan de 1900 milliards de dollars cette semaine', indiquait Wells Fargo. 'La poursuite des efforts de distribution des vaccins contre la Covid-19, la baisse des taux d'infection et le soutien persistant de la Réserve fédérale ont également contribué à la vigueur du sentiment', poursuivait la banque californienne. L'activité manufacturière s'est intensifiée dans la région de New York en février, à en croire l'indice Empire State qui a gagné neuf points pour s'établir à +12,1, un plus haut depuis plusieurs mois, alors que les économistes attendaient une progression plus limitée. L'attention des investisseurs est restée par ailleurs focalisée sur les résultats du quatrième trimestre, dont ceux de CVS Health qui a perdu 5% après un BPA ajusté en baisse d'un quart au titre des trois derniers mois de 2020. Palantir a décroché de 12,7% après avoir dévoilé des pertes au titre de son quatrième trimestre malgré un bond de 40% de son chiffre d'affaires sous l'impulsion de ses nombreux gains de nouveaux contrats (bp, US Air Force,...). Reste que la saison des résultats écoulée peut être considérée comme un succès : alors que les analystes anticipaient des bénéfices en baisse, les entreprises américaines ont dévoilé des profits en hausse de 7% en moyenne.

