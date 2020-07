Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : fin de séance en ordre dispersé Cercle Finance • 22/07/2020 à 08:12









(CercleFinance.com) - Les marchés américains ont terminé mardi en ordre dispersé, avec un gain de 0,6% du Dow Jones à 26.840,4 points, mais un recul de 0,8% du Nasdaq à près de 10.680,4 points, malgré un début de séance porté par de bonnes nouvelles d'Europe. 'Le fonds de reconstruction de l'UE (750 milliards d'euros) et le cadre financier pluriannuel 2021-2027 (1074 milliards) ont été conclus', saluait Commerzbank, qui voyait dans ce résultat un 'compromis typique de l'UE'. Dans son point du matin, la banque allemande notait aussi qu'aux Etats-Unis, 'les Républicains discutent des détails du prochain -le cinquième- paquet d'aides, qui devrait se monter à 1.000 milliards de dollars'. Aucune donnée n'était prévue mardi aux Etats-Unis, aussi l'attention s'est-elle concentrée sur les publications trimestrielles, comme celle d'IBM dont le titre a cédé 0,2% malgré un BPA ajusté de 2,18 dollars, supérieur de sept cents au consensus. En revanche, Coca-Cola et Philip Morris International ont pris respectivement 2,3% et 4,2% après des BPA supérieurs aux attentes, tandis que Lockheed Martin a avancé de 2,6% suite à un relèvement de ses objectifs pour 2020. Par contre, eBay a lâché 3,2% après l'annonce de la cession de son activité de petites annonces à Adevinta, pour un montant total valorisé à 9,2 milliards de dollars sous forme de cash et d'actions.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.