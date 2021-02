Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : fin de séance en ordre dispersé Cercle Finance • 11/02/2021 à 07:08









(CercleFinance.com) - Les marchés américains ont fini la séance en ordre dispersé, malgré un apaisement des craintes concernant une éventuelle remontée de l'inflation. Le Dow Jones a gagné 0,2% à 31438 points, tandis que le Nasdaq Composite a cédé plus de 0,2% à 13973 points. Le Département du Travail a fait état de prix à la consommation en hausse de 0,3% aux Etats-Unis en janvier, conformément au consensus, mais stables hors énergie et alimentation, laissant donc à la Fed des marges pour sa politique ultra-accommodante. D'après les économistes, l'inflation sera très suivie dans les mois qui viennent afin de savoir si les effets 'reflationnistes' des politiques budgétaires expansionnistes vont contraindre la banque centrale à freiner la hausse des prix en revoyant à la baisse ses rachats d'actifs. Autre donnée parue en cours de matinée, les stocks des grossistes ont quant à eux augmenté de 0,3% en décembre 2020 alors que les économistes anticipaient une progression plus faible après leur stagnation du mois précédent. Sur le front des valeurs, Coca-Cola a fini la séance sur un retrait symbolique de 0,2%, après avoir dévoilé un BPA pourtant en hausse de 6% à 47 cents au titre de son quatrième trimestre 2020, dépassant l'estimation moyenne des analystes. Du côté des valeurs technologiques, Twitter s'est envolé de 13,2%, le dynamisme du marché de la publicité en ligne ayant soutenu les performances du site de micro-blogging sur les trois derniers mois de l'année. Parmi les autres publications de la séance, les opérateurs ont sanctionné les résultats du géant des réseaux Cisco (-2,6%), du constructeur automobile General Motors et du groupe de jouets et jeux Mattel (-2,1% chacun).

