Wall Street: fin de séance dans le rouge avec Jerome Powell information fournie par Cercle Finance • 22/04/2022 à 08:00

(CercleFinance.com) - D'abord orientés favorablement, les indices actions américains ont basculé dans le rouge en milieu de séance pour finir jeudi sur de nets replis de plus de 1% pour le Dow Jones, à 34793 points, et de près de 2,1% pour le Nasdaq Composite, à 13175 points.



'Les investisseurs ont pris connaissance de propos du président de la Réserve fédérale (Fed), Jerome Powell, et surveillé une nouvelle hausse des rendements des bons du Trésor', souligne un analyste de Wells Fargo pour expliquer ce retournement.



'Le chef de la Fed a indiqué qu'un cycle de resserrement plus précoce pourrait se justifier pour lutter contre une inflation élevée, et confirmé qu'une hausse des taux plus forte que la normale de 0,50% resterait une option pour la réunion de mai', précise-t-il.



Ces propos, qui se sont traduits par une poussée des rendements obligataires (par exemple de cinq points de base à 2,89% sur le taux à dix ans), ont fait passer au second plan de bons résultats trimestriels de quelques poids lourds de la cote.



Le titre du constructeur de véhicules électriques Tesla a ainsi gagné 3,2% au lendemain de la parution de comptes trimestriels marqués par un chiffre d'affaires en hausse de 81% et un bénéfice net plus que triplé en comparaison annuelle.



Les opérateurs ont aussi acclamé les résultats de la compagnie United Airlines (+9,3%), accompagnés de perspectives encourageantes pour le reste de l'année, ainsi que ceux de l'opérateur télécoms AT&T (+4%) et du chimiste Dow (+2,9%).



Les statistiques économiques se sont par contre révélées en demi-teinte, à l'image de l'indice 'Philly Fed' - qui mesure la croissance de l'activité manufacturière dans le nord-est des Etats-Unis - ressorti en baisse de dix points à 17,6 en avril.



Si les indicateurs avancés ont encore progressé en mars (+0,3%), le Conference Board a mis en garde contre de multiples risques, allant des problèmes logistiques aux tensions inflationnistes, en passant par le resserrement monétaire et la pénurie de main d'oeuvre.