Wall Street : fin de séance contrastée après l'emploi

(CercleFinance.com) - Les indices actions américains ont terminé vendredi en ordre dispersé malgré une hausse plus importante que prévu des créations d'emplois en juillet : le Dow Jones a gagné 0,4% à 35208 points, tandis que le Nasdaq Composite a reculé symétriquement à 14836 points. Le Département du Travail a recensé 943.000 créations d'emplois non agricoles en juillet aux Etats-Unis, contre 938.000 le mois précédent (révisé de 850.000), et le taux de chômage a chuté de 0,5 point à 5,4%, des chiffres meilleurs que ceux attendus en consensus. Les analystes de Commerzbank faisaient toutefois remarquer que les créations de postes, proches du million et au niveau le plus élevé depuis le mois d'août 2020, étaient cohérentes avec un changement d'approche de la part de la Fed. 'Cette amélioration du marché du travail ouvre la voie à un 'tapering' (réduction des rachats d'actifs de la Fed, NDLR) dès le quatrième trimestre', estimait ainsi la banque allemande, alors qu'à ce stade, le marché tablait sur un tapering au début 2022. Quoi qu'il en soit, ces chiffres ont provoqué une remontée du dollar et des rendements des emprunts d'Etat, preuve que les investisseurs attendaient un durcissement de l'approche de la Fed dans les mois qui viennent. Côté valeurs, Procter & Gamble a reculé de 0,8% après que le géant des produits de consommation courante a annoncé que l'investisseur activiste Nelson Peltz quitterait son conseil d'administration cette année. Goodyear s'est par contre adjugé 6,5% après la présentation par le fabricant de pneumatiques de résultats trimestriels meilleurs que prévu, soutenus par la reprise économique et par le rachat de Cooper Tire. UPS a gagné 1%, au lendemain de l'approbation par le conseil d'administration du groupe de logistique, d'un nouveau programme de rachats d'actions pour cinq milliards de dollars, remplaçant l'autorisation existante qui se montait à 2,1 milliards. Motorola Solutions a pris 2,6% après un relèvement jeudi soir des objectifs annuels de l'équipementier télécoms, visant désormais un BPA ajusté entre 8,88 et 8,98 dollars, ainsi qu'une croissance des revenus entre 9,5 et 10%.

