Wall Street: fin de séance calme malgré les taux information fournie par Cercle Finance • 04/09/2023 à 07:58

(CercleFinance.com) - Le mois de septembre a démarré sur une note indécise vendredi à Wall Street, mais le vert l'a emporté sur les actions, malgré une nette dégradation de l'obligataire (+10 points de base sur le '10 ans' vers 4,195%) qui a été largement ignorée.



Du vert pour le Dow Jones (+0,33% et +1,5% en gain hebdomadaire) et le S&P 500 qui a grapillé 0,18% (+1,9% sur la semaine) à l'issue de sa cinquième séance de progression sur six.



Le Nasdaq Composite (-0,02%) a manqué in extremis d'inscrire une sixième séance de hausse consécutive, mais a gagné +2,4% en hebdomadaire. Le Nasdaq-100 s'est effrité de -0,07%, mais a pris +2,9% sur la semaine écoulée, revenant à 2% de son record annuel des 15.900.



Intel a été la locomotive des 'technos' avec +4,2% et la clôture dans le rouge du Nasdaq a d'abord tenu aux -5% de Tesla et aux -5,5% de Broadcom, ce dernier ayant dévoilé des perspectives décevantes pour fin 2023.



Le point d'orgue de la semaine, c'était la publication du 'NFP' et sur le coup, Wall Street a bien réagi, laissant présager de beaux gains dans la matinée (+0,5 à +0,7%)... mais la hausse du pétrole et les tensions sur les taux ont tempéré l'enthousiasme des acheteurs à la veille d'un weekend de trois jours.



Selon le Département du Travail, l'économie américaine a généré 187.000 emplois non agricoles au mois d'août, un nombre légèrement supérieur aux attentes, mais les créations de postes des deux mois précédents ont été révisées en forte baisse de -110.000.



Le taux de chômage s'est également accru de 0,3 point à 3,8% (avec l'arrivée du contingent saisonnier de nouveaux diplômés en recherche d'emplois) et la population active (taux de participation à la force de travail) est remonté de 0,2 point à 62,8%.



Le revenu horaire moyen s'est accru à un rythme annuel de 4,3%, un taux légèrement supérieur à l'inflation 'brute' (mais cela ne durera pas vu la hausse à venir des carburants).



L'activité dans le secteur manufacturier américain s'est contractée à un rythme accéléré en août, à en croire S&P Global dont l'indice PMI du secteur s'est établi à 47,9 pour le mois écoulé, contre 49,0 en juillet.



S&P Global expliquait qu'un déclin plus rapide des nouvelles commandes avait entrainé une baisse de production, tandis que l'emploi avait connu sa plus faible hausse depuis janvier et que les pressions inflationnistes étaient demeurées modestes.



L'indice ISM manufacturier publié quelques minutes plus tard s'est établi à 47,6 le mois dernier, après 46,4 en juillet, tout en demeurant sous le seuil des 50 points attestant d'une contraction de l'activité dans le secteur.



Le 'fait' du jour fut surtout le renchérissement du pétrole qui prenait jusqu'à +2,8% à 86$ sur le NYMEX (résistance estivale des 85$ largement franchie), au plus haut depuis début novembre 2022, ce qui n'était pas bon pour l'inflation, d'où la tension des taux US.