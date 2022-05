Wall Street: fin de mois plombée par Apple et Amazon

(CercleFinance.com) - Wall Street a fini le mois d'avril sur une note très négative, suite aux résultats décevants d'Apple et Amazon : le Dow Jones a ainsi lâché près de 2,8% ce vendredi, à 32977 points, tandis que le Nasdaq Composite a plongé d'environ 4,2% à 12335 points.



Les investisseurs espéraient que les géants technologiques retrouveraient leur rôle de locomotives pour que le marché puisse repartir de l'avant, or leurs publications ont largement déçu cette semaine.



Principal contributeur au recul du marché du fait de sa capitalisation titanesque, Apple a abandonné près de 3,7%, bien que la firme à la pomme ait pourtant publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes.



Les analystes s'inquiétaient des pénuries de silicium évoquées par le groupe, de l'impact des confinements dans des régions chinoises hautement industrialisées et de l'arrêt des livraisons en Russie, où Apple génère 1,5% de son chiffre d'affaires.



De même, Amazon a dévissé de 14%, la brusque remontée de l'inflation ayant pénalisé les marges bénéficiaires du géant du e-commerce au premier trimestre et conduit nombre d'analystes à abaisser leurs projections pour le groupe.



'Les acteurs du marché se sont inquiétés d'un resserrement plus agressif de la politique monétaire de la Fed à la suite d'une publication de dépenses des ménages américains en hausse plus forte que prévu de 1,1% en mars', pointe aussi Wells Fargo.



Toujours sur le plan des statistiques, l'indice de confiance du consommateur de l'Université du Michigan a grimpé à 65,2 ce mois-ci, grâce à de meilleures anticipations des ménages avec l'espoir d'un net repli des prix de l'essence.



Outre Amazon et Apple, les opérateurs ont sanctionné les trimestriels d'Intel (-6,9%), dans une moindre mesure ceux de Chevron (-3,2%), Bristol-Myers (-2,5%) et ExxonMobil (-2,2%), mais épargné ceux de Honeywell (+1,9%).