Wall Street: fin de mois de juillet en apothéose information fournie par Cercle Finance • 01/08/2022 à 07:08

(CercleFinance.com) - Wall Street a terminé un mois de juillet faste sur une note positive : vendredi, le Dow Jones a avancé de 1% à 32845 points et le S&P 500 s'est adjugé 1,4% à 4130 points, tandis que le Nasdaq Composite a grimpé d'environ 1,9% à 12391 points.



Ainsi sur l'ensemble du mois écoulé, les deux premiers indices ont réalisé leur meilleur mois depuis novembre 2020, avec des gains de respectivement 6,7% et 9,1%, et le dernier, en bondissant de 12,4%, a signé sa plus forte progression depuis avril 2020.



La tendance à la hausse des marchés actions américains, en place depuis la mi-juin, s'est renforcée cette semaine par les bons résultats de poids-lourds technologiques, dernièrement par Amazon et Apple qui ont dévoilé leurs comptes jeudi soir.



L'action du géant du commerce en ligne a ainsi bondi de 10,3% après avoir dépassé le consensus au deuxième trimestre et revu à la hausse ses objectifs annuels, une annonce qui a rassuré sur la vigueur de la demande des consommateurs.



Le titre de la firme à la pomme a quant à lui progressé de 3,3% à la suite de ventes d'iPhone et d'iPad meilleures que prévu, qui ont aussi rassuré sur l'état de la demande malgré l'impact des problèmes d'approvisionnement actuels et des confinements en Chine.



Les investisseurs ont aussi salué les résultats trimestriels des 'majors' énergétiques Chevron (+8,9%) et ExxonMobil (+4,6%), mais sanctionné nettement ceux d'AbbVie (-4,1%), de Procter & Gamble (6,2%) et surtout d'Intel (-8,6%).



Côté statistiques, les dépenses des ménages ont progressé de 1,1% en juin par rapport au mois précédent aux Etats-Unis, envoyant donc un nouveau signal rassurant sur la consommation, qui reste la véritable locomotive de l'économie du pays.



L'essai a été transformé par la publication de l'indice de confiance des consommateurs américains, qui s'est redressé à 51,5 en juillet, un niveau légèrement supérieur à sa première estimation (51,1) et en nette hausse par rapport au niveau de 50 de juin.