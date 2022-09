Wall Street: fin de mois d'août sur une note négative information fournie par Cercle Finance • 01/09/2022 à 07:08

(CercleFinance.com) - Wall Street a terminé ce mois d'août sur une note négative, le Dow Jones ayant abandonné 0,9% à 31510 points, tandis que le Nasdaq Composite a lâché près de 0,6% à 11816 points, amenant les deux indices à des pertes de respectivement 2,4% et 2,7% sur le mois.



Le secteur privé non agricole des Etats-Unis n'a généré que 132.000 emplois en août selon le cabinet ADP, un nombre sensiblement inférieur au consensus des économistes, après les 270.000 créations du mois de juillet.



'Nos données suggèrent un changement récent vers un rythme d'embauche plus prudent, peut-être alors que les entreprises tentent de déchiffrer les signaux contradictoires de l'économie', commentait Nela Richardson, économiste en chef chez ADP.



Cette annonce n'a pourtant pas affaibli l'hypothèse selon laquelle la Fed va continuer de relever ses taux de manière agressive. Selon le baromètre FedWatch du CME Group, la probabilité d'une hausse de taux de 75 pb en septembre s'est même accrue à 68,5%.



Les investisseurs attendent maintenant les chiffres officiels de l'emploi au mois d'août, qui seront publiés ce vendredi et qui pourraient peser lourd dans le débat sur l'évolution de la politique monétaire de la Fed.



L'aversion continue des investisseurs pour le risque a soutenu le rendement des Treasuries, le taux à 10 ans ayant ainsi grimpé de sept points de base à 3,18%, et celui à deux ans ayant progressé de trois points de base à 3,49%, un plus haut depuis 2007.



Dans l'actualité des valeurs, les opérateurs ont lourdement sanctionné la publication trimestrielle du groupe de matériel informatique HP Inc (-7,7%), mais ont épargné celle du groupe de services informatiques HP Enterprise (-0,3%).



Snap a bondi de son côté de 8,7%, le propriétaire de l'application de partage de photos Snapchat ayant décidé de la suppression d'environ 20% de ses effectifs, dans le but de réduire ses coûts et de viser la rentabilité.