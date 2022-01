Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Wall Street: fin d'une année faste sur une note négative information fournie par Cercle Finance • 03/01/2022 à 07:42

(CercleFinance.com) - Wall Street a terminé l'année 2021 sur une note négative, ayant clôturé la séance de vendredi sur des replis de près de 0,2% à 36338 points pour le Dow Jones, de moins de 0,3% à 4766 points pour le S&P500 et d'environ 0,6% à 15645 points pour le Nasdaq Composite.



Sur l'ensemble de l'année écoulée, les trois indices-phares américains affichent néanmoins des progressions de 18,7%, 26,9% et 21,4% respectivement. Pour le seul quatrième trimestre, le Dow Jones a gagné 7,4%, le S&P500, 10,7%, et le Nasdaq, 8,3%.



'L'ensemble des 11 secteurs du S&P500 a clôturé en territoire positif pour 2021, celui de l'énergie ayant mené la progression avec une hausse de 47,7%, sa meilleure année jamais enregistrée', souligne-t-on chez Wells Fargo.



Dans l'actualité des valeurs, Pfizer a gagné un peu plus de 1% après la décision par la MHRA d'autoriser l'utilisation au Royaume Uni du Paxlovid, le médicament antiviral par voie orale développé par le groupe de santé pour le traitement de la Covid-19.



AMD (Advanced Micro Devices) et Xilinx ont tous deux cédé 0,9% sur fond d'un report de la date prévue pour le projet d'acquisition du second par le premier, compte tenu de l'état des approbations réglementaires mondiales requises pour cette opération.