Wall Street: fin août en apothéose, S&P et D-Jones au zénith

(CercleFinance.com) - Les acheteurs se sont remobilisés à Wall Street en début de seconde partie de séance et la semaine mais également le mois d'août se conclut par un feu d'artifices haussier : le S&P500 conclut un rallye funiculaire de +10,5% (depuis le 5 août) par une 2ème meilleure clôture de l'histoire à 5.648 (à 20Pts du zénith des 5.667 du 16 juillet), le bilan hebdo étant de +0,25%, le bilan mensuel de +2,2%.



C'est un signe de confiance 'fort' et la hausse semble inarrêtable, à l'image du Dow Jones qui a aligné son 4ème record de la semaine (doublé intraday/clôture ce vendredi) à respectivement 41.570 et 41.563.



Le Nasdaq s'est adjugé +1,1% à 17.710Pts dans le sillage d'Intel (+9,5%), Marvel Techno (+9,1%), Tesla et Broadcom (+3,8%) puis Amazon (+3,7%), AMD et Applied Material (+2,1%)... sans oublier Alphabet et Meta à +1%..



Plus globalement, Wall Street a été soutenu par des indicateurs économiques rassurants qui apaisent les craintes inflationnistes : l'indice PCE ressort en effet à 2,5%, soit un taux d'inflation annuelle stable par rapport à juin, l'inflation 'core' s'établit à 2,6% (hors énergie et alimentation), ce qui est également très positif.



Le Département du Commerce, qui publie ces chiffres, indique par ailleurs que les dépenses des ménages américains ont augmenté de 0,5% en juillet par rapport au mois précédent, tandis que leurs revenus ont progressé de 0,3%.





