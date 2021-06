Wall Street : figé durant 7H, déchainement spéculatif sur AMC

(CercleFinance.com) - Les indices US terminent sur des replis modérés après avoir rouvert en net repli, chutant de -1% en moyenne vers 15H45 : ils ont inversé la vapeur, le Dow Jones repassait dans le vert au bout de 90 minutes (+0,2%), le S&P500 ne cédait plus que -0,2%, le Nasdaq perdait -0,8%... et tout s'est figé ! Complètement figé durant 7 heures, le 'S&P' oscillant imperceptiblement au sein d'un corridor de 8Pts d'amplitude, soit 0,2%, pour en terminer à -0,36%, à 4.193.

Le Dow Jones s'effrite de -0,1% à 34.577, le Nasdaq a chuté d'environ -1% vers 13.615, plombé par le repli de nombreux poids lourds des semi-conducteurs : Splunk -9,5%, Etsy -5,4%, Peloton -5%, NXP -3,4%, Skyworks et Micron -2,7%, Zoom -2,6%, Workday -2,5%, Microchip et Viacom -2,4%, Intel -2,2%, Apple -1,2%, Facebook -1%.

Le S&P500 a été plombé par le repli de -3,5% en moyenne des compagnies aériennes US. A noter côté hausse la flambée de +7,2% de Ford tandis que Tesla chutait de -5,3%.

Les opérateurs ont pris peu d'initiatives à la veille de la publication du 'NFP' (rapport sur l'emploi du mois de mai), les scores indiciels en témoignent mais cette séance restera marquée par un déchainement spéculatif historique sur AMC (une chaine de salles de cinéma quasiment en faillite et dont la valeur comptable est proche de zéro mais qui promet du pop-corn à ses actionnaires) dont le cours de bourse a effectué des embardées de -30% puis +60% (entre 38 et 68,8$, puis -25% vers 51,3$, le tout en moins de 8 heures, après l'annonce d'une augmentation de capital de 11,5Mns de titre).

Mais le plus spectaculaire, ce sont les volumes : 40 milliards de $ échangés sur AMC, soit plus de 10 jours de transactions sur les 40 valeurs du CAC.

Il s'est également échangé plus de 20Mds$ sur Gamestop, soit 60Mds$ de transactions (près de 50MdsE) sur ces 2 théâtres de lutte à mort entre hedge funds vendeurs à découvert sur ces sociétés au bord de la faillite et des communautés de centaines de milliers d'investisseurs particuliers, fédérés par des 'influenceurs' sur WallStreetBets (probablement d'autres hedge funds ayant également l'objectif de réaliser des profits rapides et n'ayant pas plus de considération que les 'shorts' pour les entreprises qu'ils prétendent sauver des 'vautours').

Les chiffres du jour auraient pu constituer une source d'inspiration mais Wall Street a peu réagi à la publication de plusieurs indicateurs-clés aux Etats-Unis.

Le plus riche d'enseignement, c'est l'ISM qui a grimpé de 62,7 à 64 à un rythme plus soutenu que prévu en mai dans le secteur américain des services. Sans surprise, c'est le sous-indice des prix qui a le plus augmenté (+3,8 points à 80,6 contre 76,8), ce qui tend à confirmer les anticipations d'une remontée de l'inflation. La composante de la production est, elle, ressortie en hausse de 3,5 points. En revanche, le sous-indice lié à l'emploi a baissé de 3,5 points.

Un repli qui n'est pas très 'raccord' avec les chiffres hebdo du chômage, ni l'étude mensuelle d'ADP, selon laquelle le secteur privé a généré +978.000 nouveaux emplois au mois de mai. Une estimation qui pulvérise de +300.000 le consensus qui tournait autour de +670.000/680.000.

Le score d'avril a été largement révisé à la baisse, de +742.000 à +654.000. Le secteur loisirs/hôtellerie-restauration aurait apporté +440.000 nouveaux jobs, l'éducation et la santé +139.000, les transports +109.000.

Emploi toujours : les inscriptions hebdomadaires au chômage ont baissé de 20.000 au cours de la semaine du 29 mai pour repasser sous le seuil des 400.000, à 385.000, a annoncé ce matin le Département du Travail. Il s'agit de leur plus bas niveau depuis mars 2020.

Enfin, la hausse de la productivité non-agricole a été confirmée à +5,4% aux Etats-Unis au premier trimestre 2021 en rythme annuel, selon le Département du Travail en seconde lecture, après une chute de 3,8% au trimestre précédent.

Cette hausse de la productivité, globalement conforme au consensus, traduit une croissance de 8,6% de la production pour une augmentation de 3% du nombre d'heures travaillées. Par ailleurs, les coûts unitaires salariaux se sont accrus de 1,7%.