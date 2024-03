Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: feu d'artifices de records vendredi information fournie par Cercle Finance • 04/03/2024 à 07:33









(CercleFinance.com) - Ce début de mois de mars donne lieu à un feu d'artifices de records (S&P500, Nasdaq Composite, Nasdaq-100) et les commentaires à la clôture font état d'un marché en mode 'all-in', avec un rallye haussier qui présente de plus en plus de similitudes avec la période de fin 1999/début 2000.



Les indices US bouclent une 18ème semaine de hausse, avec un gain hebdomadaire de +1% pour le S&P500 (+0,8% ce vendredi et nouveau doublé : record intraday à 5.140 et clôture à 5.137), envolée de +1,14% ce vendredi pour le Nasdaq Composite (même doublé à 16.302 et 16.275) et le Nasdaq-100 fait encore plus fort avec +1,44% (doublé 18.333 et 18.303) pour un gain hebdomadaire de +2%.



Les vedettes du jour furent NetApp avec +18,2%, devant Marvell Techno +8,3%, Broadcom +7,6%, AMD +5,3% ou encore Micron +5%... et l'inévitable Nvidia avec +4% qui pulvérise les 820$ et se hisse au-delà des 2.000Mds$ de capitalisation (2.003Mds$), dans un volume de 36Mds$ (l'équivalent de deux semaines d'activité sur le marché parisien).



Le secteur des semi-conducteurs s'envole de +4% sur la séance de vendredi et affiche un gain stratosphérique de +20% en un mois (c'est bel et bien comparable au comportement des 'dot.com' au 1er trimestre 2000).



Le Dow Jones se contente de +0,23% à 39.087, mais plus personne ne s'y intéresse. Les banques régionales ont poursuivi leur descente aux enfers avec un repli sectoriel de -1,1% (le compartiment finit comme la veille lanterne rouge).



Notons que la journée avait bien commencé, avec un Nikkei (+1,9%) qui s'envolait de +2,1% en hebdomadaire, pour tutoyer les 40.000, soit 1.000 de plus que son précédent record inscrit il y a 34 ans. On se demandait à une heure de la clôture si le Nasdaq n'allait pas lui aussi afficher 2% de hausse, tant le 'mode rallye' semblait inexorable.



Les investisseurs ont pris connaissance de diverses statistiques assez décevantes que Wall Street s'est empressé de zapper dans la catégorie 'anecdote sans pertinence boursière' : l'indice ISM du secteur manufacturier américain s'est maintenu sous les 50 du sans changement pour le 16ème mois d'affilée, passant de 49,1 en janvier à 47,8 en février.



La confiance des consommateurs américains s'est dégradée lourdement en février, à en croire l'indice calculé par l'Université du Michigan qui est ressorti à 76,9 en définitive, contre 79,6 en estimation préliminaire et après 79 pour le mois précédent.



Les T-Bonds se détendent en revanche de -6 points de base vers 4,192%, ce qui leur permet de signer une bonne semaine avec un écart de -5 points de base, une détente 'sur le tard' à relier au mauvais ISM manufacturier ainsi que la chute de l'indice 'UMich'.





