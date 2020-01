Wall Street : feu d'artifices de records, Tesla intersidéral

(CercleFinance.com) - Nouvelle rafale de records absolus et le couplé intraday + clôture pour le S&P500 à 3.288 (+0,7%) et le Nasdaq qui finit au plus haut du jour et de l'histoire à 9.274 (+1,04%), l'indice des 'technos' étant littéralement dopés par Tesla qui s'envole de près de +10% vers 525,5$... avec des vendeurs à découvert à l'agonie.

Sa capitalisation de 94,6Md$ équivaut presque à celle des 3 constructeurs historiques américains cumulés: Ford 36Mds$, 'GM' 49Mds$, FCA 22Mds$ (soit 107Mds$)... et Hoppeheimer rehausse son objectif sur Tesla à 612$, soit 110Mds$ de 'capi' potentielle.

Le Dow Jones n'a pas battu de record et se contente de +0,3% vers 28.907: il est le seul à ne pas avoir vraiment profité des propos d'Eric Rosengren (FED de Boston) qui estime que l'environnement de taux bas devrait encourager la hausse des prix de l'immobilier et des indices boursiers.

Nulle mention de 'bulle' ni appréhension de la FED face à des niveaux de valorisation record et un encouragement implicite à poursuivre sereinement sur la lancée de l'automne 2019... mais Rosengren émet un bémol: 'attention à des hausses de salaires dépassant les gains de productivité et qui sont susceptibles de peser sur les marges des entreprises US'.

Les prochains jours verront démarrer la saison des résultats de quatrième trimestre aux États-Unis. On attend notamment ceux de grandes banques comme JP Morgan, Goldman Sachs, Citigroup et Bank of America.

Sur le front des données macroéconomiques, sont attendus, entre autres, les chiffres américains de l'inflation mardi, des ventes de détail mercredi, de la construction résidentielle et de la production industrielle pour décembre jeudi.

Le S&P500 a été tiré vers les sommets par Freeport Mc Moran +4,9%, Alexion +4%, General Electric +3,8%.

Le Nasdaq a grimpé avec Tesla mais également Skyworks +3,7%, Nvidia avec +3,2%.