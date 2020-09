Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street fébrile malgré les annonces de la Fed Reuters • 16/09/2020 à 22:53









LA BOURSE DE NEW YORK FINIT EN ORDRE DISPERSÉ NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mercredi, les indices d'action ayant amplifié leur progression dans la foulée du maintien par la Fed de sa politique monétaire et du relèvement de ses prévisions avant de retrocéder leurs gains. L'indice Dow Jones a gagné 0,13% (36,78 points) à 28.032,38. Le S&P-500, plus large, a perdu 15,71 points, soit 0,46%, à 3.385,49. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 139,86 points (-1,25%) à 11.050,47 points. La Réserve fédérale américaine a laissé sa politique monétaire inchangée mercredi et a promis de les maintenir à des niveaux quasi nuls jusqu'à ce que l'inflation remonte vers un niveau "modérément" supérieur à son objectif de 2% pendant "un certain temps". Wall Street avait pourtant amplifié sa hausse après ces annonces et l'indice Standard & Poor's 500, principale référence pour de nombreux investisseurs professionnels gagnait 0,6% vers 18h20 GMT alors qu'il prenait moins de 0,2% juste avant la publication du communiqué. Aux valeurs, les valeurs technologiques ont une nouvelle fois fait grise mine, Apple terminant en baisse de -2,95% à 112,13 dollars, Microsoft cédant -1,79% à 205,05, Amazon perdant -2,47% à 3078,10 dollars et Facebook accusant un recul de -3,27% à 263,52 dollars. "Les grandes capitalisations technologiques ont bien traversé la pandémie. A présent, elles reprennent leur souffle", commente Christopher Grisanti, de MAI Capital Management. Contre la tendance, Fedex a gagné 5,76% à 250,30 dollars après avoir publié un bénéfice et un chiffre d'affaires trimestriels supérieurs aux attentes de Wall Street grâce à l'augmentation des expéditions pendant le confinement. Sur le marché obligataire, les Treasuries ont gagné 1,8 points de base pour s'établir à 0,6969%. Le dollar a fini en hausse de 0,15% contre un panier de devises et l'euro s'est établi à 1,1809 dollar (-0,30%). * Le rappel de la séance en Europe: [.EUFR] (Nicolas Delame)

