Les marchés actions américains accentuent leur repli près de deux heures après l'ouverture de la séance. Les investisseurs font preuve de prudence entre la persistance des tensions géopolitiques au Moyen-Orient, des indicateurs macroéconomiques américains contrastés et l'attente des résultats trimestriels de Nvidia qui seront publiés après la fermeture des marchés. Après 17h20, le S&P 500 cède 1,12% à 7 333 points. Le Dow Jones perd 1,48% à 50 844 points. Le Nasdaq flechit de 1,11% à 26 897 points.

Nvidia sous haute surveillance avant ses résultats

Ce mardi, après la clôture des marchés à Wall Street, les projecteurs seront encore braqués sur Nvidia. Le spécialiste des puces électroniques dévoilera les résultats du 3e trimestre de son exercice 2026-2027, dans un climat agité après la démission récente de son emblématique patron Jensen Huang et une réorganisation de sa direction.

Le conseil d'administration de Nvidia n'envisage pas de le réintégrer au poste de directeur général, malgré les appels de plusieurs personnalités influentes de la Silicon Valley. Selon CNBC, les administrateurs privilégient la poursuite de l'enquête confiée au cabinet Wachtell Lipton, chargée d'examiner les agissements de l'ancien dirigeant et leurs éventuelles conséquences sur la confidentialité des technologies du groupe et la sécurité nationale américaine.

Nvidia est d'ailleurs concerné par un nouveau durcissement des restrictions américaines sur les exportations de semi-conducteurs avancés. Washington a annoncé hier des mesures visant à empêcher les entreprises chinoises d'accéder indirectement aux puces américaines par l'intermédiaire de centres de données étrangers, tout en imposant des licences d'exportation vers cinq pays supplémentaires, dont Singapour et la Malaisie.

L'escalade entre Washington et Téhéran pèse sur le marché

Outre les agitations au sein de Nvidia, les salles de marché gardent un oeil attentif sur le Moyen-Orient, où les combats ne faiblissent pas après huit mois de conflit ouvert entre les Etats-Unis et l'Iran.

Sur le terrain militaire, l'Iran revendique ce mardi une frappe de drones sur une base américaine à Bahreïn, où des explosions ont été entendues quelques minutes plus tôt par des journalistes de l'AFP.

Parallèlement, la crainte d'attentats iraniens aux Etats-Unis s'accroît encore. D'après la chaîne américaine CNN, les services de renseignements américains ont recueilli des informations sur des plans iraniens visant à s'en prendre à des responsables de l'administration Trump à Washington, y compris en utilisant une "bombe sale" comportant du matériel radioactif ou des armes chimiques.

L'Iran a nié ce mardi tout projet d'attaque contre les Etats-Unis, rejetant des informations "fabriquées", après que le président Donald Trump a déclaré prendre "très au sérieux" une telle menace. "Ceux qui ont initié l'agression contre l'Iran cherchent désormais à préparer le terrain médiatique pour leurs desseins sinistres, en fabriquant et en diffusant des allégations dénuées de tout fondement", a déclaré sur X le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaï.

Cette semaine, la diplomatie pourrait toutefois reprendre ses droits avec la rencontre entre Trump, Xi et Poutine en marge du sommet des dirigeants de la Coopération économique Asie-Pacifique (Apec) pour discuter de la paix mondiale. "Au menu, les Américains souhaitent discuter de la situation de l'Iran, qui reste un des principaux facteurs qui influencent le scénario macro à court terme via l'énergie. Les prix de l'énergie se sont stabilisés après leur baisse post élections de mi-mandat, car ils intègrent un risque d'escalade moins élevé. Ils pourraient refluer encore nettement si un accord entre les grandes puissances ouvrait la voie à une vraie désescalade. C'est un risque haussier par rapport à notre scénario qui intègre plutôt un statu quo à court terme", commente Xavier Chapard, adjoint au directeur de la recherche chez LBP AM.

Dans ce contexte géopolitique très délétère, les cours du pétrole repartent à la hausse après leur fort repli de la veille. Après 17h20, le baril de Brent gagne 1,94% à 93,51 dollar. Le WTI américain progresse de 1,94% à 86,89 USD.

Walt Disney et Nike en légère hausse, Home Depot baisse

Outre la géopolitique, les investisseurs surveillent aussi attentivement l'actualité des sociétés cotées.

Hormis Nvidia, Walt Disney gagne 1% après la publication de solides résultats au 4e trimestre de son exercice 2025-2026. Le groupe de médias et de loisirs a généré un BPA ajusté en hausse de 59%, à 1,77 USD, dépassant ainsi le consensus de près de 5%. Le résultat opérationnel de ses segments est en progression de 43%, à 4,97 MdsUSD, supérieur à l'objectif de la direction. Ses revenus ont augmenté de 16%, à près de 25,95 MdsUSD, grâce aux contributions positives de ses trois principales divisions : divertissement ( 17%), sport ( 16%) et expériences ( 15%); Après un exercice marqué par une croissance de ses bénéfices, le géant américain du divertissement mise sur le streaming, ses parcs d'attractions et l'intelligence artificielle pour soutenir sa rentabilité. Lors de sa conférence de résultats, la direction a dévoilé un programme de 3 MdsUSD d'économies annuelles à horizon 2029, tout en confirmant ses ambitions pour 2027.

Nike a présenté sa nouvelle stratégie "Full Stride Ahead", destinée à renouer avec une croissance rentable et durable, tout en confirmant ses prévisions pour l'exercice 2027. Les marchés sont visiblement convaincus : après 17h20, le titre de l'équipementier sportif progressait de près de 1% à la Bourse de New York. Il vise une augmentation de son chiffre d'affaires d'environ 5 milliards de dollars d'ici l'exercice 2031, par rapport à 2027, dont 4 MdsUSD provenant des activités de sport de performance et 1 MdUSD des collections Sportswear. Il table également sur une marge opérationnelle de 12 à 14% et un bénéfice ajusté par action compris entre 3 et 3,50 dollars à cet horizon.

En revanche, Home Depot recule de 2% en dépit de bons résultats affichés au 3e trimestre 2026. Le BPA ajusté est en hausse d'un peu plus de 3% à 3,86 USD, globalement conforme au consensus. Ses revenus ont augmenté de 4,9% à 43,4 MdsUSD (dont 2,2% en données comparables aux Etats-Unis). Pour l'ensemble de son exercice en cours, le numéro 1 mondial de la distribution de détail de produits de rénovation résidentielle indique viser désormais un BPA ajusté en hausse d'environ 2%, contre une fourchette précédente de 0 à 4%, ainsi qu'une marge d'exploitation ajustée de l'ordre de 12,8%, contre une fourchette précédente de 12,8% à 13%. Par ailleurs, le groupe a annoncé l'arrivée de Richard McPhail au poste de CEO à compter du 23 novembre. Il succédera ainsi à Ted Decker, de retour après un congé médical temporaire, qui quittera ce poste tout en conservant la présidence du conseil d'administration.

USA : baisse surprise de la production industrielle en octobre

Sur le front des statistiques, au mois d'octobre, les prix à l'importation américains ont connu une progression de 1,1%, loin de la hausse de 0,7% prévue par les analystes. Parallèlement, les prix à l'exportation ont connu la même tendance avec une augmentation de 1,1%, contre des attentes à 0,3%.

En outre, les ventes au détail ont progressé de 0,2% en octobre contre 0,8% le mois précédent, là où le consensus tablait sur 0,2%.

L'indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers ressort à 25 en novembre contre 29 attendu après 29 en octobre.

Après une hausse de 0,7% en septembre par rapport au mois précédent, confirmée par rapport à l'estimation initiale, la production industrielle américaine a reculé de 0,4% en octobre, alors que les économistes attendaient en moyenne une progression de 0,1%. Dans le détail, la production manufacturière proprement dite s'est accrue de 0,3% le mois dernier par rapport à septembre, mais celle du secteur minier s'est tassée de 0,8%, tandis que celle des services aux collectivités (utilities) a chuté de 4,3%. Toujours selon la Réserve fédérale, qui publie ces chiffres, le taux d'utilisation des capacités de production dans l'industrie américaine s'est contracté de 0,4 point, à 76,4% en octobre, un niveau inférieur de 3 points à sa moyenne de long terme sur la période 1972-2025.