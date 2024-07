Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street : fait mieux que résister à la tension des taux information fournie par Cercle Finance • 01/07/2024 à 22:17









(CercleFinance.com) - Wall Street termine en hausse pour cette 1ère séance du second semestre... qui semble s'inscrire dans le prolongement de la dynamique du 2ème trimestre avec un nouveau record de clôture pour le Nasdaq (+0,82%) qui a complètement inversé la vapeur au fil des heures pour en terminer à 17.880.

Le Nasdaq-100 engrange +0,6% dans le sillage de Tesla +6,5%, MongoDb +5,4%, Zscaler +3,4%, Apple +2,9%, Microsoft +2,2%, Sirius et Amazon +2%, Marvell +1,6%...



Inversement, le Dow Jones qui prenait +0,7% vers 15H35 termine péniblement sur une hausse de +0,13% et le S&P500 se contente de +0,27% (pas de record à la clé... il aurait fallu repasser la barre des 5.500Pts.

Il semblerait que la dégradation des marchés obligataires ait pesé sur la tendance à partir de la mi-journée... en revanche, les 'technos' ont complètement ignoré ce handicap, alors qu'elles sont réputées plus vulnérables à la hausse des taux.



Wall Street a largement ignoré la 1ère statistique du second semestre : la contraction du secteur manufacturier américain s'est légèrement accentuée en juin, témoignant toujours de la faiblesse de la demande.

C'est ce que démontre l'enquête de l'Institute for Supply Management avec un indice est ressorti à 48,5 le mois dernier, en repli de 0,2 point par rapport aux 48,7 du mois de mai.



La composante des commandes nouvelles s'est améliorée à 49,3 contre 45,4 le mois précédent, mais celle de la production est revenue à 48,5 après 50,2 le mois précédent.

Le sous-indice de l'emploi s'est lui aussi tassé à 49,3 contre 51,1 en avril.

Juste avant l'ISM, S&P Global avait annoncé que son indice manufacturier était ressorti à 51,6 pour le mois écoulé, contre 51,3 en donnée définitive pour mai.

Les T-Bonds à mi-séance semblent tout aussi mal orientés que nos Bunds avec une tension de +8,5Pts vers 4,476%, ce qui est tout simplement leur pire niveau depuis la clôture du 31 mai dernier.







