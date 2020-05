Wall Street, faisant une pause, ouvre en baisse

La Bourse de New York reculait à l'ouverture lundi, reprenant son souffle à l'entame d'une semaine riche en indicateurs qui devraient confirmer l'impact de la pandémie sur l'économie américaine.

Son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, reculait vers 14H05 GMT de 0,90%, à 24.113,00 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, baissait de 0,01% à 9.120,49 points.

L'indice élargi S&P 500, qui représente les 500 plus grandes entreprises de Wall Street, cédait 0,63% à 2.911,21 points.

Wall Street avait progressé solidement la semaine dernière malgré plusieurs statistiques de mauvaise augure dont un rapport dévastateur sur l'emploi américain en avril, les investisseurs pariant sur le fait que le pire de la crise est passé: le Dow Jones avait enregistré une hausse hebdomadaire de 2,6%, le Nasdaq de 6% et le S&P 500 de 3,5%.

Les investisseurs "tentent de digérer la montée continue des indices depuis le plancher atteint le 23 mars", remarquent les analystes de Charles Schwab.

Les trois grands indices de Wall Street ont en effet tous pris plus de 30% depuis cette date, malgré l'accumulation d'indicateurs et de résultats d'entreprises montrant que l'économie a été durement touchée par les mesures imposées pour enrayer la propagation de la maladie Covid-19.

Le taux de chômage par exemple, qui s'affichait encore à 3,5% en février, a bondi à 14,7% en avril alors que l'économie américaine a détruit en deux mois la quasi-totalité des emplois créés dans le pays en dix ans de croissance.

Selon le cabinet FactSet, 86% des entreprises du S&P 500 avaient dévoilé leurs performances du premier trimestre vendredi, affichant en moyenne un repli de leurs bénéfices de 13,6%.

Si cela se confirme, il s'agirait du plus important recul depuis le troisième trimestre 2009 (-15.7%).

- Coty fait appel à KKR -

Le chiffre d'affaires de ces entreprises a en moyenne progressé de 0,6% sur la période, sachant que la pandémie et les mesures de restrictions ont vraiment commencé à faire leur effet en mars.

Alors que la saison des résultats de sociétés touche à sa fin, une nouvelle salve de statistiques est attendue au courant des prochains jours, dont des chiffres sur la production industrielle, sur la confiance des petites et moyennes entreprises ou sur les ventes au détail.

Les acteurs du marché surveillent par ailleurs "la façon dont le processus de réouverture se déroule" dans plusieurs zones du monde, "avec la réapparition de nouveaux cas à Wuhan (en Chine) et en Corée du Sud qui minent un peu leur état d'esprit", remarquent les analystes de Charles Schwab.

Sur le front des valeurs du jour, Tesla reculait de 2,17%. Dans une nouvelle série de tweets, son patron Elon Musk a menacé samedi de quitter la Californie, où se trouve son seul site de production de voitures électriques Tesla aux Etats-Unis, car les autorités locales l'empêchent de reprendre la production immédiatement.

Il avait déjà défrayé la chronique le 1er mai en faisant chuter le cours de Tesla de plus de 10% en Bourse après avoir tweeté que l'action était trop chère.

Le groupe de cosmétiques Coty perdait 6,12% après avoir annoncé que la société d'investissement KKR allait investir immédiatement 750 millions de dollars dans la compagnie.

KKR pourrait aussi prendre le contrôle des activités de soins pour professionnels et soins pour cheveux des marques Wella, Clairol, OPI et ghd, et verser, si cela se confirme, 3 milliards de dollars à Coty.

Le groupe prévoit par ailleurs de réduire ses coûts de 700 millions de dollars.

Sur le marché obligataire, le taux à 10 ans sur la dette américaine évoluait à 0,6749% contre 0,6831% vendredi soir.

