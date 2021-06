Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : faiblit au finish, Nasdaq au zénith avec Tesla Cercle Finance • 24/06/2021 à 07:47









(CercleFinance.com) - La dernière demi-heure a été fatale à la tendance haussière à Wall Street. Si les écarts apparaissent peu spectaculaires, le 'sell-off' se lit assez aisément sur le graphique du S&P500, passé de 4.254 vers 21H30 à 4.242 au final (-0,11%). Le Nasdaq n'a pas failli et il inscrit de nouveaux records à 14.317 au plus haut et 14.272 au final (+0,13%). Le Dow Jones en revanche a passé l'essentiel de la séance dans le rouge et il en termine sur un repli de -0,21% (à 33.874) contre +0,25% vers 34.000 à l'ouverture. NB: jusqu'à 21H45, Microsoft -qui progressait légèrement de 0,1% à 266$- est devenu le second titre de l'histoire de Wall Street à franchir le cap des 2.000Mds$ de capitalisation. Les 'chiffres du jour' ont eu peu d'impact : l'indice PMI 'flash' manufacturier compilé par IHS Markit s'est hissé vers un record de 62,6 en juin, largement au-dessus du consensus de 61,5. Les ventes de logements neufs ont baissé de -5,9% en mai (après un repli des reventes de logements anciens publié la veille), mais les prix ont continué d'augmenter et battent de nouveaux records absolus, ce qui témoigne de la vigueur non démentie du marché immobilier. Le Département du Commerce précise que par rapport à mai 2020, les ventes de logements neufs affichent encore une progression de 9,2%. Elément important de la statistique : le prix médian d'un logement s'établit désormais à 374.400 dollars, contre 317.000 dollars un an plus tôt, un chiffre qui témoigne de la bonne santé du secteur de l'immobilier, le repli des ventes de logements semblant essentiellement s'expliquer par un manque de stocks de biens disponibles. En ce qui concerne les spéculations sur un changement de cap de la part de la FED, Jerome Powell (qui s'exprimait mardi devant le Congrès) s'accroche à son scénario 'd'inflation transitoire' revenant progressivement vers l'objectif des 2%, ce qui devrait dispenser la FED de remonter ses taux d'ici 2023. Le Nasdaq a inscrit un nouveau record grâce à Nvidia (lié au bitcoin qui a repris +15% sur ses plus bas, passant de 29.000$ à 34.000$) puis Facebook et Tesla qui a bondi de 5,3% vers 645$. Tesla a annoncé l'ouverture de sa première station de chargement de batteries en Chine (alimentée par ses propres installations à énergie solaire). Les opérateurs ont salué l'évènement comme s'il s'agissait d'un prodige alors que certains concurrents de Tesla (constructeurs chinois de voitures 100% électriques mais beaucoup plus abordables que des Tesla) ont déjà un réseau de recharge rapide ou de substitution de batteries.

