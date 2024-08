Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: exercice réussi pour Powell depuis Jackson Hole information fournie par Cercle Finance • 23/08/2024 à 17:19









(CercleFinance.com) - Wall Street s'inscrit en hausse vendredi, stimulée par les propos rassurants du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, qui plaident pour un prochain assouplissement monétaire.



En fin de matinée, l'indice Dow Jones avance de 0,6% à 40.959,3 points, tandis que le Nasdaq Composite s'adjuge près de 0,9% à 17.774,2 points.



Le S&P 500, l'indice de référence des gérants américains, progresse de 0,6% au-delà des 5.600 points après avoir atteint 5.641,8 points, revenant à une vingtaines de points de son plus haut historique atteint le mois dernier.



Les marchés d'actions américains saluent le discours de Jerome Powell, le patron de la Fed, qui a estimé à l'occasion du symposium de Jackson Hole (Wyoming) que le temps était venu de baisser le niveau des taux d'intérêt.



Le reflux de l'inflation et le ralentissement du marché de l'emploi plaident pour la mise en place d'une politique monétaire plus accommodante, a-t-il déclaré.



Pour Bastien Drut, le responsable de la stratégie et des études économiques de CPR AM, il s'agit d'un 'important changement de cap' qui marque un passage de la focalisation sur l'inflation au marché du travail.



Le patron de la Fed n'est toutefois pas allé jusqu'à envoyer un signal clair sur l'ampleur et le calendrier des prochaines baisses de taux à attendre, mais ses commentaires ont rassuré les investisseurs.



Son ton a confirmé le scénario d'une baisse de taux dès le mois prochain, allant dans le même sens que les récents commentaires effectués par plusieurs responsables de la Fed.



Conséquence immédiate, les anticipations d'une baisse des taux de 50 points de base à l'issue de la réunion du 18 septembre remontent en flèche, pour désormais atteindre 34,5% contre 24% hier, selon l'outil FedWatch du CME.



Le scénario d'une réduction de 25 points de base reste toutefois majoritaire, avec une probabilité évaluée à 65,5%, à comparer avec 76% hier.



Les intervenants de marchés vont désormais devoir surveiller les prochains indicateurs afin de tenter de déterminer quelles seront les prochaines décisions de la Fed.



Le prochain rapport officiel sur l'emploi, qui paraîtra le 6 septembre, s'annonce en cela d'ores et déjà crucial.



'Actuellement, on s'attend à 155.000 nouveaux emplois et à une légère baisse du taux de chômage, ce qui correspond à l'amélioration récente des demandes d'allocations chômage', rappelle Florian Ielpo, responsable de recherche macroéconomique chez Lombard Odier Investment Managers.



'Si ces attentes sont satisfaites, le S&P 500 pourrait atteindre de nouveaux sommets', estime l'analyste.





