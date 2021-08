Wall Street évolue en ordre dispersé, le Dow Jones franchit un record

El New York Stock Exchange (NYSE) en Wall Street (New York) el 23 de marzo de 2021 ( AFP / Angela Weiss )

La Bourse de New York évoluait en ordre dispersé à la mi-séance mardi, le Dow Jones franchissant un record après un vote-clé sur un plan de modernisation des infrastructures américain.

Vers 16H00 GMT, l'indice Dow Jones grimpait de 0,43% à 35.251,04 points, dépassant en séance son record du 6 août. Le S&P 500 500 également flirtait avec son record de la semaine dernière, grappillant 0,20% à 4.441,28 points. Le Nasdaq, à concentration technologique et sensible aux perspectives d'inflation et de hausses de taux, se repliait de 0,33%, à 14.811,01 points.

Lundi, après des records de la semaine précédente, le Dow Jones avait perdu 0,30%. L'indice élargi S&P 500 avait lâché 0,09% tandis que le Nasdaq, avait avancé de 0,16%.

"Les marchés évaluent les progrès survenus sur le plan des dépenses d'infrastructures", soulignaient les analystes de Schwab.

Le Sénat américain a approuvé en milieu de matinée le plan colossal d'investissements dans les infrastructures voulu par Joe Biden, d'un montant de 1.200 milliards de dollars sur huit ans. Le texte devra maintenant être soumis au vote de la Chambre des représentants.

Ces dépenses iront dans les transports, le haut débit et peuvent aider à stimuler l'économie.

Les secteurs des matériaux (+1,63%) et des valeurs industrielles (+1,20%) étaient à la hausse ainsi que celui de l'énergie (+1,30%), qui avaient chuté la veille dans le sillage d'une baisse des cours du pétrole.

- Soutien monétaire -

Les marchés guetteront également les chiffres de l'inflation pour juillet. L'indice des prix à la consommation (CPI) sera publié mercredi, celui des prix de gros jeudi.

Ils sont aussi à l'affût de signaux sur ce que va faire la Banque centrale (Fed) par rapport à son projet de réduire son soutien monétaire, compte tenu des progrès de la reprise économique, du marché de l'emploi et de la menace de l'inflation.

Plusieurs présidents d'antennes régionales de la Fed devaient s'exprimer mardi.

Celui de la Fed de Boston, Eric Rosengren, pourtant connu comme une "colombe" parmi les partisans d'une politique monétaire souple, a jugé mardi dans une interview à la presse que la Fed devrait annoncer dès septembre sa réduction d'achats d'actifs vu les progrès solides de la reprise. Ce calendrier est un peu plus rapide que ce qu'évoquent en moyenne les économistes.

Les rendements sur les bons du Trésor à 10 ans augmentaient à 1,3405% contre 1,3237%. Le dollar montait face à l'euro, au plus haut depuis quatre mois.

L'action des cinémas AMC Entertainment, un des titres volatils, favoris des internautes investisseurs, qui plus tôt grimpait de 7% dollars après des résultats meilleurs que prévu au deuxième trimestre, ralentissait à +0,85%.

La plate-forme de cryptomonnaies Coinbase, qui devait annoncer les siens mardi, baissait de 4,22%, après avoir grimpé de 8,6% la veille dans le sillage d'un bond des cryptoactifs.

Le courtier en ligne Robinhood a annoncé son premier rachat depuis son entrée en Bourse, celui de Say Technologies pour 140 millions de dollars, un outil applicatif pour faire voter les actionnaires. L'action perdait 3,75%.

Le titre du fabricant de vaccins Moderna, qui avait atteint un record la veille (+17%), cédait 1,79%. Le groupe a annoncé un accord pour la construction d'une usine de vaccins à ARN messager au Canada.

L'action de la compagnie de chemin de fer du midwest américain, Kansas City Southern (KCS), s'envolait de 6,96% à 288,38 dollars alors qu'elle fait l'objet d'une surenchère pour son rachat.

Canadian Pacific, premier prétendant détrôné par une offre supérieure de son rival Canadian National, a fait une nouvelle offre sur KCS à 300 dollars le titre.

