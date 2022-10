Wall Street évolue en hausse parmi de nombreux résultats d'entreprises

La Bourse de New York qui avait démarré hésitante mardi évoluait en hausse au début d'une séance chargée en résultats de sociétés.

Le Dow Jones avançait de 0,32%, le Nasdaq grimpait de 1,45% et le S&P 500 de 0,85% vers 14H00 GMT.

Lundi, Wall Street avait terminé dans le vert, avec l'espoir d'une possible décélération des hausses de taux de la banque centrale américaine (Fed) en fin d'année.

Le Dow Jones avait gagné 1,34% à 31.499,62 points, à son plus haut depuis un mois et demi, l'indice Nasdaq avait progressé de 0,86% à 10.952,61 points et l'indice élargi S&P 500 avait pris 1,19% à 3.797,34 points.

"Il y a quelques imperfections en matière de bénéfices", notait Patrick O'Hare alors qu'une kyrielle de résultats d'entreprises ont été annoncés allant de General Motors (+1,96%) qui a vu ses ventes trimestrielles augmenter (+24%) à Coca Cola (+0,96%) qui augmente ses prix sans faire faiblir la demande.

Le constructeur automobile américain (GM) a ainsi maintenu ses prévisions pour toute l'année malgré un environnement "difficile", dans la mesure où la demande pour ses véhicules reste "solide".

Le groupe de sodas quant à lui a aussi profité d'une demande soutenue pour ses boissons et, a remonté ses prévisions pour l'ensemble de l'année après avoir dépassé les attentes au troisième trimestre malgré la hausse du dollar.

General Electric (GE) en revanche, le conglomérat américain, actif dans les secteurs de l'aviation, la santé et l'énergie lâchait 1,78% après avoir accusé une perte au troisième trimestre et a revu à la baisse ses prévisions annuelles de bénéfice, pâtissant des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et de l'inflation.

Le groupe diversifié 3M (-0,63%) a affiché un résultat par action supérieur au troisième trimestre 2021 mais ses ventes se sont repliées et ses prévisions de chiffre d'affaires annuel sont en déclin.

UPS, le groupe de transport de marchandises, affichait une forte hausse de son titre (+3,77%) après avoir maintenu ses principaux objectifs financiers grâce à une hausse de ses tarifs même si le trafic a été en retrait.

Raytheon lâchait 1,73% alors que l'entreprise américaine d'aéronautique et de défense a été soutenue au troisième trimestre par la reprise du trafic aérien, qui a notamment alimenté la demande pour des services de maintenance, mais a souffert de problèmes d'approvisionnement qui continuent de freiner son activité.

Au rang des indicateurs, la confiance des consommateurs américains en octobre s'est affaissée plus que prévue à 102,5 points contre 107,8 points, selon le Conference Board.

Après la clôture, les investisseurs attendaient de gros morceaux avec les résultats d'Alphabet (Google, +1,19%) et de Microsoft (+0,78%) qui allaient donner le ton des affaires pour le secteur technologique.

Sur le marché obligataire, les taux sur les bons du Trésor à dix ans reculaient nettement à 4,07% contre 4,24% la veille. Le dollar reculait face à l'euro et à la livre sterling dopée par la prise de fonction du nouveau Premier ministre britannique Rishi Sunak.

vmt/cm