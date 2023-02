Wall Street évolue en hausse, entraînée par Disney

La Bourse de New York évolue en hausse après l'ouverture jeudi, son rebond étant porté notamment par la réaction des investisseurs aux annonces de résultats et de restructuration de Disney.

L'indice Dow Jones gagnait 0,78%, le Nasdaq, à dominante technologique, grimpait de 1,18% et le S&P 500 de 0,79% vers 15H20 GMT.

La veille, les indices de Wall Street avaient conclu dans le rouge, contrariés par de nouvelles déclarations de membres de la Fed en faveur d'un maintien des taux élevés à moyen terme.

Le Dow Jones avait cédé 0,61% à 34.208 points, l'indice Nasdaq avait perdu 1,68% à 12.703 points et l'indice élargi S&P 500 avait lâché 1,11% à 4.162,75 points.

L'action Disney, membre du Dow Jones, gagnait 2,86% malgré l'annonce d'une réduction du nombre de ses abonnés à Disney+ (-2,4 millions), une première depuis le lancement du service de streaming.

En outre, la nouvelle direction du groupe avec le retour de Bob Iger à la tête du géant de divertissement après 11 mois d'absence, a annoncé le licenciement de 7.000 personnes et un plan de réduction de dépenses.

Le dirigeant a également laissé entendre jeudi sur la chaîne CNBC que le groupe était moins certain qu'anticipé de racheter à Comcast le tiers des parts du service de streaming Hulu qu'il ne possède pas encore.

Une légère détente dans les rendements obligataires à 10 ans à 3,58% contre 3,60% la veille, réagissant à la montée des demandes hebdomadaires d'allocation chômage, aidait également les actions.

Pour la première fois depuis un mois et demi, les inscriptions au chômage ont augmenté à 196.000 (+13.000), tout en restant encore à des niveaux historiquement bas.

"Certains secteurs commencent à sentir l'effet des taux d'intérêts plus élevés et d'un ralentissement de la consommation, nommément les firmes technologiques et de logistiques", a commenté Matthew Martin d'Oxfordeconomics.

Alors qu'une course à l'équipement en intelligence artificielle fait rage entre les grands noms de l'internet, Microsoft, qui vient de présenter une nouvelle version de son moteur de recherche Bing animée du robot conversationnel ChatGPT, voyait son titre du géant grimper de 1,56%.

A 270,90 dollars l'action, la capitalisation de Microsoft est repassée au-dessus des 2.000 milliards de dollars se rapprochant d'Apple (2.400 milliards).

L'initiative de Microsoft "pourrait inaugurer une véritable concurrence pour Google qui détient depuis des années un quasi-monopole sur le marché de la recherche", a commenté Art Hogan, de B. Riley Wealth Management. Alphabet, la maison mère de Google, perdait 3,14%.

Le groupe agro-alimentaire Pepsico avançait de 1,73% après avoir annoncé des résultats trimestriels meilleurs que prévu tout en s'engageant à ne plus monter ses prix.

Le fabricant de jouets Mattel chutait de plus de 10% après des ventes décevantes en fin d'année, comprimées par l'environnement économique difficile.

vmt/clc