Wall Street : Evergrande rassure en attendant la Fed

(CercleFinance.com) - Wall Street devrait débuter en hausse mercredi matin suite à l'annonce d'un remboursement partiel de la dette du géant chinois de l'immobilier en difficulté Evergrande, qui semble rassurer les investisseurs. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais avancent de 0,5% à 0,6%, annonçant un début de séance dans le vert. Comme en Europe, les marchés américains semblent accueillir avec soulagement l'annonce, dans la nuit, du paiement du coupon d'une obligation émise par la principale filiale d'Evergrande. Conséquence, l'indice VIX de volatilité du CBOE, souvent considérée comme un baromètre de l'aversion au risque, se replie de 7,7% à 22,5. L'évolution de la situation financière du promoteur immobilier chinois devrait néanmoins continuer de dicter l'évolution de Wall Street lors des prochaines séances. La hausse des marchés s'annonce toutefois limitée ce mercredi en attendant la publication, en début d'après-midi, du communiqué de politique monétaire de la Fed. La banque centrale américaine ne devrait pas faire d'annonce cette semaine mais les investisseurs attendent des éclaircissements de la part de son président Jerome Powell quant au calendrier de la réduction des rachats d'actifs de l'institution. La politique monétaire très accommodante mise en place par la Fed depuis la crise sanitaire est l'un des facteurs à l'origine des records atteints par les places boursières américaines cet été. Après des mois de spéculations, les marchés semblent arriver à l'heure de vérité dans ce dossier et il se pourrait que bon nombre d'investisseurs adoptent une position attentiste jusqu'à ce que les choses se décantent. Le Wall Street Journal laissait récemment entendre que la Fed pencherait vers une annonce officielle du 'tapering' au mois de novembre. Avant la Fed, les intervenants auront pris connaissance, dans le courant de la matinée, des derniers chiffres des ventes de logements anciens, qui devraient confirmer la vigueur du marché immobilier américain.

