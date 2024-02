Wall Street euphorique dans le sillage de Nvidia

(AOF) - Les marchés américains ont fini en hausse au lendemain des résultats trimestriels stratosphériques de Nvidia. Le fabricant de semi-conducteurs a battu les attentes de Wall Street, anticipant désormais un chiffre d'affaires trimestriel multiplié par trois pour la période en cours. La valorisation de Nvidia a bondi de 277 milliards de dollars lors de la séance. Ce qui constitue le gain le plus important décroché sur une journée par une entreprise dans l'histoire de la bourse new-yorkaise. Le Dow Jones a progressé de 1,18% à 39069 points tandis que le Nasdaq s'est adjugé 2,96% à 16041 points.

Nvidia a bondi de 16,40% à 785,38 dollars à la bourse new-yorkaise, tirant à la hausse les marchés financiers, les valeurs technologiques ainsi que le secteur des semi-conducteurs dont Super Micro Computer (+20,65%), Arm Holdings (+9,80%) et Broadcom (+5,62%). Le fabricant de puces graphiques a rendu une copie trimestrielle largement supérieure aux attentes de Wall Street. Le groupe dirigé par Jensen Huang a dégagé au titre du quatrième trimestre un bénéfice ajusté par action de 5,16 dollars tandis que le consensus tablait sur 4,60 dollars.

Les chiffres économiques du jour

Les ventes de logements existants se sont élevées à 4 millions d'unités en janvier en rythme annuel, contre un consensus de 3,96 millions, après 3,88 millions en décembre.

L'activité dans le secteur manufacturier a pris de la vigueur en février aux Etats-Unis, a confirmé S&P Global. L'indice des directeurs d'achat pour ce secteur est ressorti à 51,5 alors qu'il était attendu à 50,5. Il progresse par rapport à son niveau de 50,7 en janvier. L'indice PMI des services a par contre déçu à 51,3 contre 52,4 attendu après 52,5 en janvier.

Le nombre d'inscriptions au chômage s'élevait à 201000 la semaine dernière aux Etats-Unis contre un consensus de 217000, après 213000 la semaine précédente.

L'indice des indicateurs avancés a reculé de 0,4% en janvier après avoir déjà baissé de 0,2% en décembre. Il était attendu en repli de 0,3%

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Lucid Motors

Lucid Motors est attendu en baisse de plus de 7% en pré-marché à Wall Street. Si sa perte nette par action reste contenue au quatrième trimestre à 0,29 dollar contre 0,32 dollar attendu, le chiffre d’affaires de 157,20 millions de dollars est bien inférieur aux 179,88 millions de dollars attendus. Surtout le groupe prévoit de ne produire que 9 000 véhicules électriques en 2024, contre 8 428 en 2023, quand les analystes attendaient 22 594 véhicules. "Lucid investit à long terme dans la technologie, la fabrication et les partenariats", déclare le CEO Peter Rawlinson.

Lyft

Lyft a annoncé un placement privé de 400 millions de dollars d'obligations convertibles arrivant à échéance en 2029. La plateforme américaine de VTC a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour racheter une partie de sa dette échéant en 2025. Lyft a l'intention d'utiliser tout produit net restant aux fins générales de l'entreprise, qui peuvent inclure des rachats de titres 2025 supplémentaires, mais aussi un fonds de roulement, des dépenses en capital et des acquisitions potentielles ainsi que des transactions stratégiques.

Marathon Oil

Marathon Oil a déclaré un bénéfice net pour l'année 2023 de 1,554 milliards de dollars, soit 2,56 dollars par action diluée. Il est en recul par rapport à 2022 où il s'élevait à 3,612 milliards de dollars, soit 5,26 dollars par action diluée. En outre, ses revenus ont aussi diminué passant de 8,03 milliards de dollars en 2022 à 6,69 milliards de dollars en 2023. Les revenus d'exploitation s'élèvent à à 2,24 milliards de dollars en 2023 alors qu'ils étaient ressortis à 3,95 milliards de dollars un an auparavant. Le free cash flow recule passant de 3,97 à 2,02 milliards de dollars sur un an.

Moderna

Moderna est attendu en hausse de plus de 5% en pré-marché à Wall Street après la présentation de résultats nettement supérieurs aux attentes pour le quatrième trimestre. Le bénéfice par action ajusté ressort à 0,55 dollar alors que les analystes tablaient sur une perte par action de 0,97 dollar. Le chiffre d’affaires atteint 2,81 milliards de dollars contre un consensus de 2,49 milliards de dollars. Moderna confirme sa prévision de chiffre d'affaires annuel de 4 milliards de dollars en 2024 contre 6,8 milliards en 2023.

Nvidia

Nvidia a publié ses résultats du quatrième trimestre clos le 28 janvier qui sont ressortis encore mieux que prévu hier soir après la clôture de Wall Street. Le fabricant de puces graphiques a dégagé un bénéfice ajusté par action de 5,16 dollars tandis que le consensus tablait sur 4,60 dollars. Le bénéfice net sur la période s'établit à 12,3 milliards de dollars, en croissance de 770%. Le groupe dirigé par Jensen Huang a fait état d'un chiffre d'affaires au quatrième trimestre de 22,1 milliards de dollars en hausse de 22% par rapport au trimestre précédent et de 265% par rapport à 2022.

Rivian

Rivian est attendu en chute de plus de 17% en pré-marché à Wall Street après avoir annoncé des perspectives de production inférieures aux attentes. Le constructeur américain de véhicules électriques prévoit de produire 57000 véhicules en 2024 contre un consensus de 81700 et 57232 véhicules produits en 2023. Rivian prévoit un bénéfice "modeste" en 2024, avec un Ebitda négatif de 2,7 milliards de dollars, et invoque "les incertitudes et les pressions économiques et géopolitiques, notamment l'impact de taux d'intérêt historiquement élevés".

Synopsys

Synopsys a publié hier soir des comptes du premier trimestre fiscal supérieurs aux attentes de marché. Le fabricant de logiciels a dégagé un bénéfice ajusté par action de 3,56 dollars, ressortant supérieur au consensus fixé à 3,43 dollars. Ses revenus ressortent à 1,65 milliard de dollars, à comparer à 1,36 milliard un an plus tôt. Pour le trimestre entamé, la firme anticipe des revenus entre 1,56 et 1,59 milliard de dollars, soit une fourchette supérieure aux attentes (1,55 milliard), alors que le BPA ajusté devrait se situer entre 3,09 et 3,14 dollars contre 3,01 dollars attendus.

Nvidia bondit de 15,19% à 770,20 dollars à la bourse new-yorkaise, tirant à la hausse les marchés financiers, les valeurs technologiques ainsi que le secteur des semi-conducteurs dont Super Micro Computer (+20,65%), Arm Holdings (+9,80%) et Broadcom (+5,62%). Le fabricant de puces graphiques a rendu une copie trimestrielle largement supérieure aux attentes de Wall Street. Le groupe dirigé par Jensen Huang a dégagé au titre du quatrième trimestre un bénéfice ajusté par action de 5,16 dollars tandis que le consensus tablait sur 4,60 dollars.

Les chiffres économiques du jour

Les ventes de logements existants se sont élevées à 4 millions d'unités en janvier en rythme annuel, contre un consensus de 3,96 millions, après 3,88 millions en décembre.

L'activité dans le secteur manufacturier a pris de la vigueur en février aux Etats-Unis, a confirmé S&P Global. L'indice des directeurs d'achat pour ce secteur est ressorti à 51,5 alors qu'il était attendu à 50,5. Il progresse par rapport à son niveau de 50,7 en janvier. L'indice PMI des services a par contre déçu à 51,3 contre 52,4 attendu après 52,5 en janvier.

Le nombre d'inscriptions au chômage s'élevait à 201000 la semaine dernière aux Etats-Unis contre un consensus de 217000, après 213000 la semaine précédente.

L'indice des indicateurs avancés a reculé de 0,4% en janvier après avoir déjà baissé de 0,2% en décembre. Il était attendu en repli de 0,3%

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Lucid Motors

Lucid Motors est attendu en baisse de plus de 7% en pré-marché à Wall Street. Si sa perte nette par action reste contenue au quatrième trimestre à 0,29 dollar contre 0,32 dollar attendu, le chiffre d’affaires de 157,20 millions de dollars est bien inférieur aux 179,88 millions de dollars attendus. Surtout le groupe prévoit de ne produire que 9 000 véhicules électriques en 2024, contre 8 428 en 2023, quand les analystes attendaient 22 594 véhicules. "Lucid investit à long terme dans la technologie, la fabrication et les partenariats", déclare le CEO Peter Rawlinson.

Lyft

Lyft a annoncé un placement privé de 400 millions de dollars d'obligations convertibles arrivant à échéance en 2029. La plateforme américaine de VTC a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour racheter une partie de sa dette échéant en 2025. Lyft a l'intention d'utiliser tout produit net restant aux fins générales de l'entreprise, qui peuvent inclure des rachats de titres 2025 supplémentaires, mais aussi un fonds de roulement, des dépenses en capital et des acquisitions potentielles ainsi que des transactions stratégiques.

Marathon Oil

Marathon Oil a déclaré un bénéfice net pour l'année 2023 de 1,554 milliards de dollars, soit 2,56 dollars par action diluée. Il est en recul par rapport à 2022 où il s'élevait à 3,612 milliards de dollars, soit 5,26 dollars par action diluée. En outre, ses revenus ont aussi diminué passant de 8,03 milliards de dollars en 2022 à 6,69 milliards de dollars en 2023. Les revenus d'exploitation s'élèvent à à 2,24 milliards de dollars en 2023 alors qu'ils étaient ressortis à 3,95 milliards de dollars un an auparavant. Le free cash flow recule passant de 3,97 à 2,02 milliards de dollars sur un an.

Moderna

Moderna est attendu en hausse de plus de 5% en pré-marché à Wall Street après la présentation de résultats nettement supérieurs aux attentes pour le quatrième trimestre. Le bénéfice par action ajusté ressort à 0,55 dollar alors que les analystes tablaient sur une perte par action de 0,97 dollar. Le chiffre d’affaires atteint 2,81 milliards de dollars contre un consensus de 2,49 milliards de dollars. Moderna confirme sa prévision de chiffre d'affaires annuel de 4 milliards de dollars en 2024 contre 6,8 milliards en 2023.

Nvidia

Nvidia a publié ses résultats du quatrième trimestre clos le 28 janvier qui sont ressortis encore mieux que prévu hier soir après la clôture de Wall Street. Le fabricant de puces graphiques a dégagé un bénéfice ajusté par action de 5,16 dollars tandis que le consensus tablait sur 4,60 dollars. Le bénéfice net sur la période s'établit à 12,3 milliards de dollars, en croissance de 770%. Le groupe dirigé par Jensen Huang a fait état d'un chiffre d'affaires au quatrième trimestre de 22,1 milliards de dollars en hausse de 22% par rapport au trimestre précédent et de 265% par rapport à 2022.

Rivian

Rivian est attendu en chute de plus de 17% en pré-marché à Wall Street après avoir annoncé des perspectives de production inférieures aux attentes. Le constructeur américain de véhicules électriques prévoit de produire 57000 véhicules en 2024 contre un consensus de 81700 et 57232 véhicules produits en 2023. Rivian prévoit un bénéfice "modeste" en 2024, avec un Ebitda négatif de 2,7 milliards de dollars, et invoque "les incertitudes et les pressions économiques et géopolitiques, notamment l'impact de taux d'intérêt historiquement élevés".

Synopsys

Synopsys a publié hier soir des comptes du premier trimestre fiscal supérieurs aux attentes de marché. Le fabricant de logiciels a dégagé un bénéfice ajusté par action de 3,56 dollars, ressortant supérieur au consensus fixé à 3,43 dollars. Ses revenus ressortent à 1,65 milliard de dollars, à comparer à 1,36 milliard un an plus tôt. Pour le trimestre entamé, la firme anticipe des revenus entre 1,56 et 1,59 milliard de dollars, soit une fourchette supérieure aux attentes (1,55 milliard), alors que le BPA ajusté devrait se situer entre 3,09 et 3,14 dollars contre 3,01 dollars attendus.