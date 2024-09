Wall Street euphorique après la Fed

(AOF) - Les marchés actions américains ont fini en hausse au lendemain de la décision de politique monétaire de la Fed. La banque centrale présidée par Jerome Powell a procédé à un assouplissement monétaire de 50 points de base. Ce qui a entraîné des records de clôture pour le Dow Jones et le S&P-500. Côté statistiques, les inscriptions hebdomadaires au chômage aux sont ressorties inférieures aux attentes tandis l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie a dépassé le consensus. Le Dow Jones a gagné 1,26% à 42025 points tandis que le Nasdaq a progressé de 2,51% à 18013 points.

A New-York, la société d'investissement KKR s'est adjugé 2,73% à 132,75 dollars après un accord trouvé avec le groupe allemand Axel Springer. Ce dernier a fait part d'une décision stratégique visant à créer une nouvelle structure pour l'entreprise, dans le but de créer une société centrée sur les médias (Bild, Business Insider, Welt… ) et des activités distinctes dans le domaine des petites annonces. Des sources ont déclaré à Reuters que les parties évaluent actuellement l'ensemble de la société à 13,5 milliards d'euros, l'activité des petites annonces représentant environ 10 milliards d'euros.

Les chiffres économiques du jour

Les ventes de logements anciens sont tombées à 3,86 millions d’unités en août en rythme annuel, ressortant sous le consensus de 3,92 millions et les 3,96 millions de juillet.

Le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage s'élève à 219000 la semaine dernière, contre un consensus de 230000, après 231000 la semaine précédente.

L'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie est ressorti à 1,7 en septembre, dépassant le consensus de -0,8, après -7 en août.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Apple

La Commission européenne a entamé deux procédures de spécification pour aider Apple à se conformer aux obligations d'interopérabilité qui lui incombent en vertu de la loi sur les marchés numériques (DMA). La première procédure se concentre sur plusieurs caractéristiques et fonctionnalités de connectivité d'iOS : Bruxelles entend préciser comment Apple assurera une interopérabilité efficace avec des fonctionnalités telles que les notifications, l'appairage des appareils et la connectivité.

Dell

Dell Technologies annonce que son conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel en espèces de 0,445 dollar par action, qui sera versé le 1er novembre aux actionnaires inscrits au 22 octobre.

Ford

Le syndicat United Auto Workers (UAW) a annoncé mercredi avoir déposé un préavis avant la grève dans l'unité d'outillage et de matrices du complexe Ford de River Rouge en raison de problèmes contractuels locaux. Selon Reuters, ce site de Dearborn, Michigan, emploie quelque 6 000 personnes dont plus de 500 dans l'unité en question. Le syndicat a déclaré qu'il ferait grève le 26 septembre si les problèmes contractuels ne sont pas résolus, ajoutant que les principaux points d'achoppement des négociations portaient sur la sécurité de l'emploi, la parité salariale et les règles de travail.

KKR

Axel Springer a annoncé aujourd'hui une décision stratégique visant à créer une nouvelle structure pour l'entreprise, dans le but de créer une société centrée sur les médias (Bild, Business Insider, Welt… ) et des activités distinctes dans le domaine des petites annonces. Cette décision a été prise dans le cadre d’un accord avec la société d'investissement, KKR. Les activités dans les petites annonces seront détenues majoritairement par KKR et Canada Pension Plan Investment Board.

Tesla

Le bilan des immatriculations de véhicules neufs publié par l'Acea signale une baisse de 43,2% des ventes de modèles Tesla dans l'Union européenne au mois d'août. La baisse est de 14,9% sur les huit premiers mois de l'année. En août 2024, les immatriculations de voitures électriques à batterie (BEV) ont chuté de 43,9 % dans l'UE pour atteindre 92 627 unités, soit une part de marché de 14,4% contre 21% un an auparavant. Cette évolution s'explique par la chute spectaculaire des deux plus grands marchés pour ces voitures : l'Allemagne (-68,8 %) et la France (-33,1 %).