Wall Street : espère un accord au Congrès, Intel dévisse 10%

(CercleFinance.com) - Wall Street clôture sur une modérément positive, les acheteurs misant du bout des doigts sur un éventuel accord au Congrès sur le 'stimulus package' d'ici ce weekend.

Les indices US ont progressé de +0,2% (Nasdaq) à + 0,5% (S&P500 et Dow Jones) malgré une remontée du rendement des T-Bonds qui affichent +0,865% (+4,5Pts), au plus haut depuis le 7 juin dernier (et la culmination sous les 0,91/0,95%).

Cette tension des taux longs US (le '30 ans' affiche 1,65%) est à relier aux reventes de logements anciens qui explosent aux Etats Unis de +9,4%, à 6,54 millions de transactions en septembre (contre +6,2% attendu).

Le prix médian des maisons grimpe à 311.800$, la hausse atteint +14,8% sur 12 mois, avec des disparités notables entre l'ouest (Californie, Oregon) qui connait des hausses de +16,2% et le centre où les prix affichent +7%.

Autre positif, les indicateurs avancés du Conference Board ressortent légèrement supérieurs aux anticipations avec +0,7% au lieu de +0,6% attendu.

Les inscriptions hebdo au chômage témoignent également d'une embellie : elles ont diminué de -55.000 à 787.000 la semaine dernière, selon le Département du Travail, par rapport aux 842.000 de la semaine précédente (chiffre révisé d'une estimation initiale qui était de 898.000).

Le S&P500 a été soutenu par les valeurs bancaires avec Citigroup +2,2%, Morgan Stanley +2,7%, Bank of America +3,4%, JP-Morgan +3,5%, Keycorp +5,3%, Zions Bancorp +7,3%, Regions Financial +7,9%... le secteur du crédit bénéficiant de la hausse des rendements de toutes les maturités comprises entre 2 ans et 30 ans (référence hypothécaire).

Inversement, les promoteurs immobiliers ont souffert de la hausse des taux, à l'image de Pulte Group -5,75%, Lennar -4,4%, Beazer Homes -4%...

Le Nasdaq a été soutenu par Comcast +1,3%, Micron +2%, Splunk +3,6%, CSX +3,7% et... Align-Techno +35% avec une hausse surprise de +29% des commandes de dispositifs dentaires à l'international et de +24% aux Etats unis.

Peu après la clôture, Intel plongeait de -10% (un des plus lourds replis de l'histoire, le second de cet acabit cette année) suite à la publication d'un bénéfice par titre 1,11$/titre contre 1,42$ au T3 2013 (une chute de -28%) tandis que le chiffre d'affaire recule de 19,2Mds$ vers 18,3Mds$.

Les prévisions de profit par titre 2020 sont confirmées à 4,9$/titre pour un chiffre d'affaire de 75,3Mds$ (conforme aux anticipations précédentes.

Les analystes se disent surtout déçus et inquiets du report de la mise en production de micro-puces de 7 microns à la fin de l'année 2022 alors qu'AMD semble déjà prêt à attaquer ce marché jugé très prometteur.

Le baril de WTI reprenait +1,65% à 40,6$, le secteur pétrolier a bénéficié de rachats à bon compte : Devon et Oneok +8,2%, Marathon +6,6%, Occidental +5,2%, Exxon +5,1%, Conoco +4,2%, Chevron +3,6%...